"Si no me defiendo no estaría aquí", dice el menor acuchillado en Andoain

San Sebastián, 29 ene (EFE).- "Si no me hubiera defendido, ahora no estaría aquí". Con esta contundencia ha resumido este martes el menor acuchillado en Andoain en 2017 la agresión que sufrió por parte de los tres acusados la noche del 19 de febrero de aquel año en la estación de tren de la citada localidad guipuzcoana.

La declaración de este joven, que por aquel entonces tenía 17 años, ha sido el testimonio más destacado de la segunda jornada del juicio que se sigue hasta el próximo miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa contra los tres procesados.

Dos de ellos se enfrentan a una petición de nueve años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de superioridad, mientras que el tercero afronta una solicitud de siete años, ya que las acusaciones le aplican la atenuante de padecer una anomalía psíquica.

Los hechos sucedieron sobre las diez de la noche, momento en el que los tres procesados, uno de los cuales llevaba un perro pastor belga, se enfrentaron a la víctima, quien recibió cinco puñaladas en distintas partes del cuerpo, además de numerosos golpes y mordeduras del animal.

Según la versión de las acusaciones, la agresión pudo estar motivada porque la novia del menor había declarado en contra de uno de los procesados en un juicio por violencia machista, así como por un enfrentamiento previo que todos ellos habían tenido días atrás en el exterior de un bar de Hernani.

En la sesión de este martes, el perjudicado ha recordado cómo él se encontraba en la estación esperando al tren que le iba a llevar a esta última localidad tras dejar a su novia en casa cuando los tres inculpados junto con el perro se le acercaron y, tras dirigirle unas palabras, uno de ellos le dio un puñetazo en la cara.

Seguidamente, este mismo agresor le agarró por los brazos y le empujó junto a la máquina expendedora de billetes donde lo mantuvo mientras otro sacaba una navaja de su chaqueta y, aunque él intentó defenderse y desasirse, le asestó en el abdomen la primera de las cinco puñaladas que sufrió durante la reyerta.

El menor, que por aquel entonces tenía 17 años, logró dar una patada al joven que empuñaba el arma, a pesar de lo cual éste le asestó otras dos puñaladas más en el tronco.

Con entereza, a pesar de su nerviosismo, el agredido ha descrito con gran detalle el momento en el que, aún sujeto por las extremidades, vio con claridad cómo su agresor se disponía a darle un cuarto navajazo en el cuello que logró evitar in extremis al lograr liberar un brazo en el que recibió la herida, tras lo que pudo huir corriendo.

"Intentaba escapar, salté a las vías para cruzar al otro andén, ellos me siguieron, pero al llegar al otro lado vi que no había salida y entonces intenté tirarlos a las vías aunque dos de ellos me agarraron y caímos los tres", ha descrito con dramatismo el joven, quien ha precisado que, aunque el tercer agresor (el chico aquejado de una dolencia psíquica leve) también participó en los hechos para entonces hacía ya "más de espectador".

Una vez en las vías, el procesado de la navaja se puso sobre él y le asestó la quinta y última puñalada "cerca del corazón", al tiempo que los otros dos agresores le daban puñetazos y patadas y el perro también le mordía en las piernas.

Una mujer que presenció los hechos desde las proximidades ha recordado, por su parte, la gran tensión de aquel momento ya que se dio cuenta de que se aproximaba el tren, que comenzó a pitar, mientras ella les gritaba, sin éxito, que cesaran la agresión.

En esta situación, la víctima también se apercibió de la llegada del tren, cogió dos piedras con las que amenazó a los imputados, les pidió que pararan, logró subir al andén y finalmente se montó en el tren cuando "ya no podía más" porque le faltaba "el aire", mientras el joven de la navaja le pedía que no se fuera y que se quedara allí.

"Entré como pude en el tren, temblando, sangrando a chorros por las heridas, con magulladuras en la cara", ha relatado el joven, quien ha recordado que su entrada en el convoy hizo que algunos viajeros pensaran que se trataba de una "broma".

No obstante, ha recordado que logró atravesar a un segundo vagón, donde dos guardias de seguridad se hicieron cargo de él y avisaron a una ambulancia en la que fue montado en Urnieta, sin llegar a Hernani, y que finalmente lo trasladó al Hospital gravemente herido.

El juicio continuará mañana con la declaración de varios peritos, las conclusiones definitivas de las partes y sus informes finales.