El fortín de Butarque, una dura prueba para el Eibar

Leganés /Eibar, 25 ene .- El Leganés recibe la visita del Eibar decidido a pasar página tras lo sucedido la jornada anterior contra el Barcelona y necesitado de un triunfo ante un rival que podría ser directo por la permanencia.

Los blanquiazules comenzaron la semana siendo protagonistas como consecuencia del segundo gol encajado en el Camp Nou por parte del delantero uruguayo Luis Suárez, quien para muchos cometió falta sobre el arquero Iván Cuéllar. Tras esa diana, Leo Messi acabaría haciendo el tercer y definitivo tanto (3-1).

Hubo pues enfado con el sistema de videoarbitraje VAR si bien no tardó mucho en apagarse el fuego con una buena noticia, la renovación hasta junio del año 2021 de un jugador emblema para los seguidores y el club como es el defensa Unai Bustinza.

Para celebrarlo el equipo confía en dar continuidad a su excelente momento como anfitrión, pues solo ha perdido un encuentro oficial ante los suyos en lo que va de curso. Fue contra el Villarreal el 19 de septiembre. Desde entonces ha logrado al menos un punto cada vez que ha jugado en casa.

Enfrente el Eibar, el equipo de la actual Primera al que más veces se ha enfrentado exceptuando al Getafe. Han sido un total de veintisiete que se saldaron con nueve triunfos de los madrileños, diez empates y ocho victorias de los armeros.

Pese a ello nunca el Leganés ha superado en la máxima categoría del fútbol español al que será visitante. De hecho solo le han hecho un gol en los cinco precedentes, que además se saldaron con cuatro triunfos de los de Mendilíbar y un empate.

De cara a esta cita llegan los blanquiazules con las bajas por lesión ya conocidas de Alexander Szymanowski y Diego Rolan. A ellas se suman, tal como ha confirmado el entrenador, las de Rubén Pérez, Guido Carrillo y Ezequiel Muñoz. Recupera sin embargo el equipo a Unai Bustinza después de que este no pudiera estar en el último encuentro por acumulación de amonestaciones.

Por su parte el Eibar quiere demostrar en Leganés que la goleada lograda frente al Espanyol el lunes no fue flor de un día, y que está capacitado para vencer también lejos de Ipurua a otro de los rivales llamados a luchar en la misma zona de la tabla que los armeros.

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, cuenta con la baja de Pedro León, que podría volver en unas tres semanas. Tampoco viaja el chileno Fabián Orellana, quien no jugó frente al Espanyol y continúa arrastrando molestias.

Por lo demás, Mendilibar tiene disponible a toda su plantilla, teniendo en cuenta que Pablo Hervías se ha marchado cedido esta misma semana al Valladolid, por lo que el técnico deberá pensar para decidir el once inicial.

En cualquier caso, no se esperan sorpresas, e incluso no sería de extrañar que repitiera el once del lunes frente al Espanyol. Bigas y Arbilla lo están haciendo muy bien en el eje de la zaga, y Peña y Cote parecen indiscutibles. Algo semejante ocurre con Jordán y Diop en el centro del campo, y con Cucurella por la izquierda.

En cuanto a De Blasis sustituyó a Orellana por la derecha el pasado lunes, y su buen partido, con gol incluido, le hizo merecedor de otra oportunidad. Así las cosas el cambio quizás pueda llegar arriba, y Charles vuelva al once inicial junto a Enrich o Kike García.

- Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Nyom, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez; En-Nesyri y Braithwaite.

Eibar: Riesgo; Peña, Arbilla, Bigas, Cote; De Blasis, Jordán Diop, Cucurella; Charles, Enrich.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Estadio: Butarque.

Hora: 18.30

Puestos: Leganés (15º, 22 puntos). Eibar (11º, 25 puntos).

La clave: El Leganés está demostrando una gran solidez en casa, habiendo caído solo en un encuentro oficial en lo que va de curso pese a que han pasado por Butarque la mayor parte de los equipos de la zona alta.

El dato: De los últimos catorce encuentros entre ambos equipos solo uno se decidió por más de un gol de diferencia. El Leganés nunca le ha ganado al Eibar en Primera y lleva cuatro duelos consecutivos sin marcarle un gol.

La frase: "¿Por qué le quitamos siempre a los más débiles? Esto es reflejo de la vida misma", dijo Mauricio Pellegrino en sala de prensa acerca del polémico gol de Luis Suárez en el encuentro que midió a su equipo contra el Barcelona en el Camp Nou.

El entorno: En el club, la plantilla y la afición existe malestar por la actuación del sistema de videoarbitraje VAR durante los últimos encuentros, sintiéndose perjudicados también en la derrota por 3-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.