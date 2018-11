Gómez Bermúdez no cree que se esclarezcan los atentados de ETA sin resolver

San Sebastián, 23 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dicho hoy que tiene pocas esperanzas de que puedan esclarecerse los asesinatos de ETA que permanecen sin resolver.

Durante una mesa redonda organizada por Covite como parte de los actos de su vigésimo aniversario, el magistrado ha señalado que esa dificultad para encontrar a los autores de esos atentados radica en la falta de pruebas, al no haberse recogido "huellas y vestigios" en su momento.

Esa situación es producto de "nuestra propia historia", en referencia a la falta de experiencia en la lucha antiterrorista que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tenían cuando la banda terrorista comenzó a matar.

Con relación a la denuncia realizada este mismo mes por el hijo del magistrado José María Lidón, asesinado por ETA en 2001, quien en el homenaje a su padre aseguró que ha sido la familia la que ha impulsado la investigación de este atentado, todavía no ha sido juzgado, Gómez Bermúdez ha manifestado que "el problema normalmente es la debilidad de la prueba".

Ha señalado que si se juzga a alguien con "una prueba endeble" y es absuelto, ya no se le podrá volver a juzgar por el mismo delito aunque confiese años después.

"Ya sé que es doloroso para las familias, que desde la perspectiva del que ha sufrido es muy duro, pero tiene sus razones jurídicas", ha apostillado.

El juez, que ha compartido mesa con el teniente coronel de la Guardia Civil Gabriel Ordaz y el periodista y director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, se ha referido también a los hitos "fundamentales" para acabar con ETA, entre ellos la creación de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Menores.

Ha mencionado igualmente la doctrina Parot -ha dicho que su desactivación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se adoptó sobre "bases fácticas erróneas"- y el momento en que la Audiencia Nacional "se convence de que no todo lo que toca ETA es ETA", con lo que "se carga gran parte de la base social que la sostenía".

El magistrado ha subrayado que la clausura del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria "fue uno de los grandes errores" que cometió la Audiencia Nacional.

"Con la ley en la mano, no se puede cerrar un medio de comunicación preventivamente. Podía ser un periódico no beligerante con ETA, pero desde luego no era ETA", ha destacado Gómez Bermúdez, que ha recordado que todos los imputados en esa causa fueron absueltos, al igual que los de la organización de electos nacionalistas Udalbiltza.

Ha defendido la labor que realiza una asociación de víctimas el terrorismo como Covite aunque la banda terrorista no exista, ya que ese trabajo "no tiene que ver con la amenaza", sino con que "nuestros hijos tienen que saber que hubo un tiempo en que la gente no podía vivir en paz".

Tanto Domínguez como Gabriel Ordaz han hablado también del papel necesario de esta asociación en la denuncia, por ejemplo, de homenajes y actos de reconocimiento a los terroristas, y para ayudar a construir "el relato" de lo ocurrido. "Nos quieren vender uno que no tiene nada que ver con lo que pasó", ha dicho el mando de la Guardia Civil.

Ordaz ha aludido asimismo a los "hitos" en la lucha contra ETA, que para él son la "eficacia" policial y judicial", el cierre del diario Egin, la "secuencia" de ilegalizaciones vinculadas a Herri Batasuna, la cooperación entre Francia y España y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron PSOE y PP y al que luego se sumaron otros partidos.

El teniente coronel ha señalado que ETA "no ha desaparecido totalmente", ya que mantiene una estructura, una "comisión" que, entre otras cuestiones, "vela por los intereses de sus presos".