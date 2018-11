Nombrados siete nuevos "enbaxadore" por traer congresos a Gipuzkoa

San Sebastián, 21 nov (EFE).- El programa Enbaxadore, promovido por el Kursaal y San Sebastián Turismo y que busca fomentar el turismo de reuniones, ha distinguido hoy a siete nuevos profesionales por atraer distintos congresos o eventos nacionales e internacionales a Gipuzkoa y su capital.

El acto de reconocimiento tendrá lugar esta noche en un hotel de San Sebastián y a él asistirán el alcalde donostiarra, Eneko Goia, el diputado foral de Cultura y Turismo, Denis Itxaso, el director de San Sebastián Turismo, Manu Marváez, y el director gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, ha informado la organización en una nota.

Este año serán distinguidos siete responsables de cinco congresos que se celebrarán en el Kursaal en 2019 y 2020, como la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química y el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que tendrán lugar el próximo año.

De los que se desarrollarán en 2020, han sido nombrados "enbaxadore" representantes del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas, de la XXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y del Congress of The World Federation of Colleges and Polytechnics-WFCP.

Los nuevos "enbaxadore" se unen a la lista de los 59 profesionales que conforman este club creado hace seis años.