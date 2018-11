Goia insta a Gasco a asumir la expresión de opinión política "con normalidad"

San Sebastián, 20 nov (EFE).- El alcalde de Donostia, Eneko Goia (PNV), ha rechazado hoy las críticas que le ha dirigido el edil Ernesto Gasco (PSE) por haber participado en la consulta soberanista de Gure Esku Dago, pues considera que "en una sociedad democrática" la expresión de opiniones políticas "debería ser asumida con normalidad".

Goia ha respondido así, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, a las declaraciones de ayer del primer teniente de alcalde, quien criticó al regidor donostiarra por haber participado el pasado domingo en la iniciativa impulsada por la plataforma Gure Esku Dago que, a su juicio, tenía "pocas garantías".

El alcalde jeltzale ha dicho que "no entiende" las críticas que le ha dirigido su socio de gobierno, que ha conocido, según ha precisado, a través de los medios de comunicación, ya que a él "personalmente" no le "ha comentado nada".

"No entiendo (esa crítica)" porque "en una sociedad madura y democrática, que cada uno pueda libre y democráticamente expresar sus opiniones políticas, no debería ser objeto de critica" sino "ser asumido con normalidad".

Frente a la actitud de Gasco, ha puesto como ejemplo la mantenida por el alcalde de Irun (Gipuzkoa), José Antonio Santano, también del PSE-EE, quien, según ha comentado Goia, "no participó" en la consulta celebrada también en la localidad fronteriza "porque no está de acuerdo pero mostró su respeto hacia la iniciativa". "Eso me parece mucho más normal en una sociedad democrática", ha apostillado.

En cuanto a la participación ciudadana que tuvo la consulta soberanista en San Sebastián, que fue del 13, 1 %, según los organizadores, Goia ha reconocido que le "hubiera gustado" que fuera mayor pero ha considerado que "tampoco hay que despreciar que 21.000 personas hayan ido a hacer un ejercicio activo en esta reivindicación".

"Si se tratara de una manifestación con todas esas personas, probablemente diríamos que es bastante gente. Por tanto, tampoco hay que magnificar las cosas", ha concluido.