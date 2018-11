Gipuzkoa dice que Francia no hace "nada" por las retenciones en la frontera

San Sebastián, 20 nov (EFE).- La Diputación de Gipuzkoa ha lamentado hoy que el Gobierno francés no haga "nada" para agilizar el tráfico en la frontera cuando hay problemas por razones de seguridad o por protestas en su país, lo que hace que los guipuzcoanos sean siempre "los paganos" de esas situaciones.

El portavoz foral, Imanol Lasa, se ha referido hoy a este "grave problema" con motivo de las colas kilométricas de camiones que se registran estos días Irun, ya que el paso de estos vehículos solo se permite de forma intermitente a causa de las movilizaciones en Francia contra la subida del precio de los carburantes.

Lasa ha señalado que la Diputación "poco puede hacer", salvo mantener abiertas todas las cabinas del peaje, algo que no ocurre en el lado francés

"Los guipuzcoanos somos los paganos de los problemas que está habiendo en Francia. Si no es por la huelga es por la seguridad y si no es por la seguridad será porque no gestionan correctamente las cabinas. Es un problema grave y así lo hemos comunicado en más de una ocasión al Gobierno francés, pero no están adoptando ninguna decisión", ha señalado.

Ha insistido en que la Diputación está haciendo "todo lo que está en sus manos", que la Ertzaintza también pone "todos sus recursos" para paliar el problema, pero que no ve una solución "a corto plazo" por parte de Francia.

Lasa ha recordado que mantienen "una comunicación directa" con el Ejecutivo galo, pero que cuando manifiestan la necesidad de que en ese lado de la frontera se habiliten más cabinas, "siempre apelan a la seguridad".

"Francia ha sufrido importantes atentados terroristas y lo que alegan para no tener todas las cabinas abiertas es que tienen que vigilar el paso de la frontera con rigor y con muchísima seguridad. Eso hace que el tráfico sea mucho más lento. Nosotros les indicamos que, siendo así, deberían poner también más recursos humanos para gestionar esa seguridad, que somos conscientes que necesitan", ha destacado.