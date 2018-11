PP exige al PNV que asuma su responsabilidad tras el "fracaso" de la consulta

San Sebastián, 20 nov (EFE).- El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha exigido hoy al PNV que "asuma su responsabilidad" por el "fracaso" de las consultas soberanistas impulsadas por la plataforma Gure Esku Dago el pasado domingo, que fueron apoyadas y "promocionadas" por cargos orgánicos y públicos de la formación jeltzale.

La consulta atrajo una participación del 13,% en San Sebastián y no llegó al 10 % en Irun, un "fracaso" respecto al que el PNV, según Sémper, "no puede mirar para otro lado como si la iniciativa no fuera con ellos", ya que "han sido sus principales responsables en las instituciones de Gipuzkoa los encargados de conceder impulso político y proyección pública a estas consultas".

"La autocrítica que exige el PNV ahora a Gure Esku Dago debería aplicársela a sus propios cuadros políticos porque ninguno ha tenido reparo alguno en utilizar su responsabilidad política e institucional para promocionar las iniciativas amparadas por este movimiento", ha sostenido el dirigente popular en un comunicado.

La participación en la consulta demuestra, en opinión de Sémper, que "en la calle no existe la pulsión social que intenta trasladar el PNV en sus discursos" y deja en evidencia "lo alejados que están estos dirigentes de la auténtica realidad que viven los ciudadanos".

El presidente del PP de Gipuzkoa ha criticado que a los cargos institucionales del PNV "se les olvide con frecuencia que son representantes de todos los ciudadanos y no sólo de los independentistas", motivo por el que les ha exigido una "rectificación".

"No deja de llamar la atención que el PNV tire ahora balones fuera, escurra el bulto y trate de alejarse del fiasco rotundo que supuso la consulta organizada el pasado domingo", ha dicho Sémper, quien ha denunciado un "punto de cinismo político" en la actitud de los jeltzales.

Ha acusado al PNV de ayudar a Gure Esku Dago cuando "atravesaba sus peores momentos" y fueron recibidos en Ajuria Enea por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu" para "revitalizar un movimiento que no encontraba conexión alguna con los ciudadanos vascos".