Abierta la frontera para camiones, aunque persisten las retenciones

San Sebastián, 20 nov (EFE).- La frontera de Irun, cerrada al paso de camiones por las movilizaciones en Francia contra la subida del precio de los carburantes, se ha abierto esta tarde, aunque persisten las retenciones de los vehículos pesados que se dirigen al país vecino.

Las colas de camiones eran de catorce kilómetros a las cuatro y media de la tarde, 90 minutos después de la apertura de la frontera, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Esta situación ha ocasionado la protesta del sindicato de transportistas Hiru, que no entiende "por qué los coches pasan sin ningún problema" y los camioneros "no pueden trabajar".

"Para que no molestemos han cerrado, incluso, un carril de la N-I ¿Alguien se ha dado cuenta de que dentro de esos camiones que no dejan circular hay trabajadores? ¿Alguien ha pensado que no podemos trabajar si no nos dejan circular? ¿Hasta cuándo nos van a ningunear?", se pregunta esta central.

Para Hiru, "queda claro que la policía francesa utiliza la frontera para regular el tráfico en su territorio".

"Decían que las colas de los últimos años eran por seguridad: hoy ha quedado claro que no es así. Una vez más, borran nuestros derechos laborales", recalca.