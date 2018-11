ELA cree que el convenio de Osakidetza con Onkologiokoa es "escandaloso"

San Sebastián, 19 nov (FE).- ELA ha considerado hoy que el convenio de vinculación suscrito por Osakidetza con el Instituto Oncológico de la Fundación Kutxa es "escandaloso" porque supone "destinar dinero público a la financiación de proyectos privados" al tiempo que "no garantiza el mantenimiento de la plantilla" e "implica el despido de temporales".

El sindicato ha criticado hoy en un comunicado que, mientras Onkologikoa "va a seguir en manos de Kutxa", el Departamento de Salud "va a destinar 25 millones de euros anuales" para financiar los servicios que ofrece el centro con sede en San Sebastián así como el equipamiento y las infraestructuras necesarias.

En virtud del convenio suscrito "todos los instrumentos públicos se ponen al servicio de un centro privado", señala ELA, que cree que "esto sólo es el principio de un proceso mucho más global".

A juicio del sindicato, no queda garantizado el mantenimiento de la plantilla, ya que el convenio "menciona" la posibilidad de reducirla "estableciendo que cuando se produzca una baja definitiva" ese puesto "podrá ser amortizado y solo se mantendrá en aquellos casos en los que Osakidetza lo estime necesario", afirma en el comunicado.

Implica "el despido de los trabajadores temporales", según ELA, que afirma que cuando el centro sanitario precise contratar personal temporal "lo hará a través" de Osakidetza por lo que posibilita que "cualquier" persona en esa situación que "no esté inscrita" en las listas del Servicio Vasco de Salud "en cuanto termine el contrato se quede en la calle".

ELA afirma asimismo que se pagarán con dinero público las inversiones en un edificio "que seguirá siendo propiedad de Onkologikoa" y que la gestión pública "va a estar intervenida por un centro privado".

Señala que el centro especializado en cáncer "no se hace público" pero la fórmula elegida para su incorporación a Osakidetza "es la "más beneficiosa para Kutxa", que "no está dispuesta a seguir destinando millones de euros" a un centro que "no le es a día de hoy un negocio rentable", ya que la opción de la entidad bancaria es "dedicarse solo a aquello que le reporte beneficios económicos"

Según explica ELA, Osakidetza financiará parte de la cartera de servicios del centro oncológico donostiarra, al que el convenio posibilita a seguir ofreciendo servicios en "aquellos que sí le son rentables" y mantener la titularidad del centro.