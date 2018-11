Jaume Leiva, favorito en otra multitudinaria Behobia San Sebastián

San Sebastián, 10 nov (EFE).- El atleta catalán Jaume Leiva es el principal favorito en la 54 edición de la clásica Behobia- San Sebastián que tendrá un año más un carácter multitudinario con más de 30.000 corredores recorriendo 20 kilómetros de sinuoso perfil, con Diana Martín candidata al triunfo en mujeres.

La prueba pedestre guipuzcoana, una de las más importantes del calendario atlético español, tiene que contar en los pronósticos con un corredor que brilló hace días en la media maratón de Valencia, distancia similar a la que abordarán los atletas este domingo, con un tiempo sobresaliente.

Leiva, vencedor de esta carrera, en 2012, tendrá como uno de sus grandes rivales al triunfo al vitoriano Jaime Fernández, que se prepara para la maratón de Valencia en diciembre, en la que aspira a estar con los mejores.

Carles Castillejo, el más laureado de este pelotón y vigente campeón, no cuenta en los pronósticos porque el catalán se toma más como participación que como una prueba de rendimiento esta Behobia tras lesionarse este verano y no podrá igualar los cuatro triunfos logrados por Chema Martínez, aunque asegura que no se retirará durante el recorrido y quiere competir hasta el final.

La carrera sale de Behobia (Irun) y para llegar a San Sebastián los atletas tienen que afrontar un recorrido duro y sinuoso con dos altos, Gaintzurizketa y Miracruz, que dañan las piernas en una cita pendiente como siempre de la climatología.

Diana Martín, olímpica en Londres, se perfila como la candidata número uno al triunfo para suceder en el palmarés a la que será su gran adversaria Aroa Merino, vencedora junto a Castillejo de la pasada edición.

La organización, que se plantea igualar la participación entre hombres y mujeres antes de 2025, ha realizado actividades paralelas con la presencia entre otras figuras del exrecordman mundial de salto de altura Bob Beamon y ha confirmado en la salida al el exjugador del Liverpool, Real Madrid y Bayern, Xabi Alonso, que repetirá entre los atletas populares.