Cuétara quiere que el Bidasoa-Irun alargue la ilusión ante el Ángel Ximénez

Irun , 8 nov .- El entrenador del Bidasoa-Irun, Jacobo Cuétara, confía en que su equipo pueda sacar adelante el partido del sábado en Artaleku ante el Ángel Ximénez AVIA Puente Genil para "alargar la ilusión que hay en el equipo y en el entorno y poder seguir segundos en la clasificación".

El inesperado segundo puesto que ocupa el Bidasoa-Irun después de ocho jornadas le produce "alegría, orgullo y confianza".

"Sobre todo orgullo por el trabajo que estamos realizando y porque estamos colocando al club donde se merece. Pero siempre teniendo los pies en el suelo. Lo que hemos conseguido ha sido a base de mucho trabajo y debemos seguir luchando en cada partido como si fuese el último", ha dicho el preparador.

"Si creemos que somos lo que no somos, si pecamos de soberbia, pasaremos muchos problemas", ha advertido.

El Bidasoa-Irun viene de ganar en la cancha del Benidorm, con quien estaba empatado a puntos, y ese partido muestra claramente la igualdad reinante en la Liga Asobal: "El que ganó está segundo y el que perdió, séptimo. Hay mucha igualdad en puntos y en cualquier momento puedes perder o ganar varias posiciones".

De manera inesperada, el Bidasoa-Irun tiene ahora "presión por estar arriba, que es distinta a la presión de luchar por la permanencia", por lo que "hay que saber asumir esa presión" a la que su equipo no está acostumbrado.

Y también de manera inesperada el equipo amarillo puede pelear por entrar en la Copa Asobal, que disputan los cuatro primeros clasificados al término de la primera vuelta.

El asturiano cree que "sería ilógico" decir que el Bidasoa no es candidato, cuando "todo el mundo" apunta al equipo irundarra, que "cada vez está más cerca de este objetivo.

"Pero no vamos a hacer cuentas y solo vamos a pensar en los dos puntos del sábado", ha insistido Cuétara, quien ha advertido que el Bidasoa no puede "normalizar" que en tres años pueda lograr "lo que otros no han conseguido en seis, ocho o diez años".

Del Puente Genil advierte que "el puesto que ocupa en la clasificación (cuarto por la cola) es circunstancial".