Paralizada la huelga de Ayuda Domiciliaria durante la licitación del servicio

San Sebastián, 7 nov (EFE).- Las trabajadoras de Ayuda Domiciliaria de San Sebastián han paralizado la huelga que iniciaron el 22 de octubre al entender que no podrán negociar con la empresa Garbialdi una vez que se inicie el periodo de licitación para que el Ayuntamiento realice la nueva adjudicación del servicio.

El responsable de LAB Iker Beristain ha explicado a EFE que ayer se celebró una asamblea en la que hubo 60 votos a favor de dejar la huelga, mientras que 54 trabajadoras votaron por continuar con los paros.

Beristain ha señalado que las trabajadoras no descartan retomar la protesta, pero que esperarán a negociar el convenio con la nueva adjudicataria, ya que la concesión de Garbialdi, que podría presentarse de nuevo, concluye en enero.

Esta empresa había propuesto un acuerdo con una vigencia de seis años, para el que planteaba considerar como trabajo efectivo 1 minuto entre desplazamientos en 2019; 2 minutos en 2010; 3 en 2021; 4 en 2022; y 5 en 2023, algo que las empleadas del sector y la representación sindical ha considerado "irrisorio".

Y en estas dos semanas no ha "mejorado" las condiciones de trabajo, según ha asegurado ELA por su parte.

La central que lidera Adolfo "Txiki" Muñoz, no está de acuerdo con paralizar la huelga y ha denunciado en un comunicado la "irresponsabilidad de otros sindicatos hacia las trabajadoras".

En su opinión, se ha perdido "una oportunidad histórica para mejorar las condiciones laborales de un grupo de trabajadoras que desempeñan una labor tan importante para la sociedad".

"Desde ELA tenemos claro que es muy meritorio el esfuerzo realizado por las trabajadoras durante la convocatoria de esta huelga y nos causa un enorme desazón haber perdido esta oportunidad. A pesar de ello, seguiremos a su lado dispuestos mejorar sus condiciones y dar salida a sus necesidades", subraya.

Beristain no comparte este punto de vista y ha dicho que la "táctica" de ELA "siempre es huelga sí o sí", cuando en este caso cree que no tiene sentido seguir con los paros porque las trabajadoras no van a tener a nadie enfrente para negociar.