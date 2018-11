Empleados de la biblioteca Ubik anuncian paros para pedir mejoras laborales

San Sebastián, 7 nov (EFE).- Los 13 trabajadores subcontratados que dan servicio de cara al público en la biblioteca Ubik, en el centro Tabakalera de San Sebastián, han convocado paros de dos horas el 17 de noviembre y el 1 de diciembre para denunciar las condiciones laborales que incluyen salarios de menos de 1.000 euros y horarios "imposibles" de conciliar.

Los "mediadores" de Ubik, empleados por la empresa Sedena, subcontratada por Tabakalera, han denunciado la "precariedad" de su situación laboral en una concentración convocada por el sindicato ELA en la plaza Nestor Basterretxea, frente al edificio del centro de arte contemporáneo de la capital guipuzcoana.

La portavoz de ELA Maddi Aspiazu y el representante de los trabajadores Iñigo Otxotorena han señalado durante la concentración que los paros se llevarán a cabo entre las 17.00 y las 19.00 horas y han anunciado que si no se produce un acuerdo irán a la huelga.

Según han señalado, los "mediadores" de Ubik son "jóvenes con estudios superiores y experiencia en el ámbito que les corresponde", pero su sueldo medio "no llega a los 1.000 euros netos mensuales", la "mayoría están contratados con jornadas parciales, no cobran plus los domingos y tienen dificultades para tomar vacaciones con unos horarios que imposibilitan la conciliación".

En este sentido han explicado que de los 18 trabajadores iniciales que comenzaron en este empleo solo quedan cinco "debido a las condiciones laborales", ha explicado Otxotorena, que ha explicado que la cifra total se redujo hasta los 13 actuales "a causa de la reducción del presupuesto de Tabakalera".

ELA considera que los trabajadores deben regirse por el convenio de intervención social de Gipuzkoa en lugar del de ámbito nacional de ocio y animación cultural que se les aplica.

Respecto a las conversaciones con Sedena, han señalado que se han prolongado meses pero solo han obtenido "palabras bonitas y pocos hechos" al tiempo que han indicado que la gerencia de Tabakalera señala que "se trata de un problema" con la empresa.

La portavoz de ELA ha indicado que "si los pliegos" que recogen las condiciones para adjudicar el servicio no incluyen mejoras en salarios y horarios la situación sigue igual por lo que ha considerado que Tabakalera "echa balones fuera".

Las propuestas de la empresa "no llegan a los mínimos" que necesitan los trabajadores ya que en San Sebastián "con 1.000 euros al mes es difícil llegar y a esto se añade que la conciliación se complica" porque tienen horarios "rotativos", ha indicado.

Aspiazu ha indicado que las condiciones de "precariedad" de los "mediadores" de Ubik "se repiten" entre otros trabajadores de Tabakalera que están también subcontratados.