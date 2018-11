El Orfeón actuará en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta Santa Cecilia

San Sebastián, 6 nov (EFE).- El Orfeón Donostiarra actuará el próximo jueves en el Auditorio Nacional junto a la Orquesta Clásica Santa Cecilia con un programa de tangos, boleros, mariachis, mambos y bandas sonoras de películas.

Bajo el título "América canta", el concierto incluirá una veintena de temas, entre ellos algunos tan conocidos como "El día que me quieras", de Carlos Gardel, "Bésame mucho", de Consuelito Velázquez, y "Puente sobre aguas turbulentas", de Simon y Garfunkel, además del "América, América" que cantó Nino Bravo, y "My way", que popularizó Frank Sinatra.

Esta actuación está organizada por la Fundación Excelentia, que desde hace cuatro años otorga los Premios Excelentia de la Cultura, en cuya tercera edición galardonó al coro donostiarra por su 120 aniversario.