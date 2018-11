"One cut of the dead", Premio del Público en la Semana de Terror de Donostia

San Sebastián, 2 nov (EFE).- La película japonesa "One cut of the dead", de Shinichiro Ueda, ha ganado el Premio del Público al Mejor Largometraje en la 29 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se clausura hoy con un maratón de los mejores cortos internacionales del certamen.

El palmarés ha sido dado a conocer hoy por el director del festival, Josemi Beltrán, que ha destacado que durante la semana "el mal tiempo ha permitido que la gente haya acudido al cine a ver las películas y media docena de las sesiones programadas han completado su aforo".

Beltrán ha informado que "One cut of the dead", que se proyectó en la noche japonesa de ayer, tuvo una buena acogida entre el público y ha obtenido la nota más alta, 8,59 puntos sobre diez.

El cortometraje "Baghead", de Alberto Corredor, ha sido merecedor del Premio del Público, el del Jurado Profesional y el del Jurado Joven, mientras que el "El escarabajo al final de la calle" ha recibido dos galardones como mejor corto español , uno de ellos entregado por la cadena de televisión Syfy y el otro concedido por el público.

Además, el jurado ha concedido el premio "Meliés de Plata" al mejor cortometraje fantástico europeo a "Helsinki Mansplaining Massacre", del finlandés Ilja Rautsi.

Por su parte, "La noria", de Carlos Baena, ha sido galardonado con el premio del público al mejor corto de animación, mientras que "Border", de Ali Abbasi, ha recibido el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje.

"La valla" se ha hecho con el Premio del Público al Mejor Fanzine, galardón patrocinado por FNAC Donostia.

Para cerrar esta edición del festival, hoy se proyectarán los cortometrajes ganadores y se exhibirá la película surcoreana "Monstrum".

El año que viene el certamen celebra su 30 aniversario y su director ha señalado que les gustaría poder expandir el festival fuera de las fronteras de San Sebastián y "organizar actividades a lo largo y ancho del territorio guipuzcoano", así como "recuperar" el desfile de inauguración que se celebraba por el Boulevard donostiarra.