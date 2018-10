Celta y Real Sociedad miden la profundidad de sus banquillos

Vigo -San Sebastián, 31 oct .- Celta y Real Sociedad miden este jueves la profundidad de sus banquillo en Balaídos, donde abrirán la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un momento de dudas para ambos, con Antonio Mohamed cuestionado por un sector del celtismo y con los donostiarras sin ganar desde su triunfo ante el Athletic.

Ni tan siquiera la goleada firmada ante el Eibar (4-0) ha concedido un respiro al técnico argentino del Celta. Su futuro en el banquillo celeste sigue siendo una incógnita. Se lo jugará en los próximos tres encuentros -Real Sociedad en Copa; Betis y Real Madrid en Liga-.

Mohamed, no obstante, se siente con fuerza. Su idea no ha variado pese a las críticas. Quiere un Celta construido desde la defensa y en ello se está esforzando, pese a que la afición le exige un fútbol mucho más vistoso. "Me gustó más terminar con la portería a cero que marcar cuatro goles", declaró tras la goleada ante el Eibar.

Repetirlo ante la Real Sociedad es su mayor ambición, consciente de la pegada de los suyos en ataque pese a la baja del internacional uruguayo Maxi Gómez, que apura su recuperación para reaparecer ante el Betis.

A Mohamed le ilusiona llegar lejos en la Copa pero ello no impedirá que realice muchas rotaciones, empezando por la portería, a la que regresará cinco meses después Rubén Blanco, castigado sin minutos en Liga por el buen momento de forma que atraviesa su compañero Sergio Álvarez.

Otros futbolistas con escaso protagonismo como Kevin Vázquez, David Costas o Andrew Hjulsager tendrán su oportunidad para reivindicarse, al igual que el turco Okay Yokuslu, el mexicano Néstor Araujo y el paraguayo Júnior Alonso, tres de los fichajes veraniegos.

Todos ellos estarán en un equipo en el que se mantendrán Iago Aspas y Lobotka, y del que se caen Hugo Mallo, Cabral, Juncá y Boufal, a los que Mohamed reserva para el duelo del Benito Villamarín.

La Real Sociedad, con muchas dudas en su juego y en el estilo implantado por Asier Garitano, busca un balón de oxígeno en una Copa que casi siempre le genera disgustos.

Los donostiarras, con una sola victoria en el último mes de competición, no las tienen todas consigo en este torneo en el que lo normal han sido las prematuras eliminaciones a cargo de equipos de inferior categoría.

Garitano no podrá excusarse en las bajas que han asolado el primer tramo de la temporada porque ha recuperado a muchos de sus jugadores importantes y únicamente Mikel Merino y Joseba Zaldua serían ausencias en un hipotético once titular.

Mikel Oyarzabal, con fiebre en los últimos días y pendiente de recuperar el tono físico, viaja a Vigo, como también lo hace el brasileño Willian José, otra de las estrellas que no termina de despuntar en el nuevo esquema de juego introducido por el técnico de Bergara, con menos balón y más trabajo que brillo.

Puede ser un buen partido para que jugadores lastrados precisamente por las lesiones tengan minutos, como Adnan Januzaj o Diego Llorente, y también para que Theo Hernández, tras sus cuatro partidos de sanción, pueda volver a un terreno de juego más de dos meses después de su expulsión en Huesca.

Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Costas, Araujo, Júnior Alonso; Hjulsager, Okay, Lobotka, Pione Sisto; Aspas y Eckert.

Real Sociedad: Moyá; Gorosabel, Aritz, Llorente, Theo; Illarramendi, Zubeldia, Pardo, Januzaj; Sandro y Willian José.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Balaídos.

Hora: 16.15.