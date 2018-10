El recurso de GHK se basa en las 2 sentencias previas que le dieron la razón

San Sebastián, 29 oct (EFE).- El recurso de GHK a la sentencia que desestimó la demanda contra sus anteriores gestores por cancelar el contrato de la primera incineradora que se proyectó en Gipuzkoa estará basado en las dos sentencias en las que inicialmente el TSJPV y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo le dieron la razón.

La Asamblea General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha aprobado hoy presentar este recurso a la resolución del Tribunal de Cuentas que el pasado día 10 desestimó "íntegramente" la demanda de este organismo contra sus anteriores gestores Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta, nombrados por Bildu en la anterior legislatura.

La Fiscalía y los actuales responsables de GHK solicitaban en ella a ambos acusados la devolución de un total de 45 millones de euros por presuntas "irregularidades" detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012, cuando, según sus argumentos, "adoptaron la decisión de rescindir el contrato" del centro de residuos de Zubieta y de paralizar la incineradora, "al margen del interés general".

El Tribunal de Cuentas, no obstante, dio la razón a los demandados al entender, entre otros argumentos, que la incineradora planificada "estaba sobredimensionada" cuando Errazkin e Intxaurrandieta firmaron el "acuerdo de resolución" del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) contratista y decretó que su actuación al rescindir este contrato no ocasionó "daño a los fondos públicos".

Ahora, el informe jurídico encargado por GHK para presentar su recurso de apelación recuerda que la conclusión a la que llegó el Tribunal de Cuentas "contradice frontalmente las sentencias" previas dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián, así como por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Instancias, ambas, que declararon "acreditado" que la resolución del contrato de la incineradora "no respondió a un interés general" y que los anteriores gestores, "entre los que se encontraban los demandados", "no iban a construir una incineradora e iban a sustituirla" por una planta de tratamiento mecánico-biológico.

"Habiendo analizado los mismos hechos y las mismas pruebas ambas jurisdicciones -la contable y la contenciosa- llegaron a conclusiones frontalmente opuestas", recuerda el informe en el que se basará el recurso de apelación ante el propio Tribunal de Cuentas.

"Las sentencias de la jurisdicción contenciosa -agrega- concluyen que la resolución del contrato no respondió a la existencia de un sobredimensionamiento" y, "si para la jurisdicción contenciosa, que es la competente, el sobredimensionamiento no fue un problema, consideramos que la jurisdicción contable no puede modificar este hecho", recalca, entre otros argumentos, el informe.

Este documento considera asimismo que habría que "matizar" el eventual "sobredimensionamiento" de la incineradora al que alude el Tribunal de Cuentas, ya que su propia sentencia "reconoce" que "cabía la posibilidad de conseguir combustible" y los técnicos admitieron "la posibilidad de incinerar los residuos que están depositados en vertederos" de la provincia para rehabilitar estos espacios.

Este escrito señala asimismo que, "a criterio de los letrados que han llevado la defensa del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa en este pleito, la conclusión final en la que se basa toda la sentencia -del Tribunal de Cuentas- no está soportada ni en las pruebas que se han practicado ni en las normas procesales relativas a las pretensiones de las partes ni a la carga de prueba".