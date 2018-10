Muñoz : La presencia institucional el 8 de marzo es pura hipocresía

San Sebastián, 26 oct (EFE).- El secretario general de ELA, Adolfo "Txiki" Muñoz, ha acusado hoy al Gobierno Vasco de ampliar los servicios mínimos en la huelga de residencias de Gipuzkoa para "invisibilizar" el conflicto y ha opinado que la presencia institucional en las movilizaciones feministas del 8 de marzo es "pura hipocresía".

Muñoz se ha trasladado hoy a San Sebastián para expresar su apoyo a las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa que secundan hoy la cuarta jornada de paro organizada por ELA, que coincide con la primera convocada por LAB en el sector provincial.

Sin embargo, ambos sindicatos han celebrado este mediodía concentraciones por separado en el mismo lugar de San Sebastián, frente a la Diputación de Gipuzkoa, con tan solo media hora de diferencia.

La primera movilización ha sido la de ELA, en la que han participado unas 300 mujeres, entre ellas trabajadoras de residencias de Bizkaia que hace justo un año consiguieron un acuerdo, tras 365 días de huelga.

En el transcurso de esta concentración, "Txiki" Muñoz ha asegurado que la presencia institucional en las movilizaciones feministas del día 8 de marzo es "pura hipocresía" ya que "la brecha salarial" existente entre hombres y mujeres responde, a su juicio, a decisiones políticas.

Ha criticado la actitud de la Diputación de Gipuzkoa cuya "aportación al conflicto" se limita -ha dicho- a "mandar a los técnicos de la inspección sólo en el momento en el que hay huelga" y a solicitar al Gobierno Vasco que incremente los servicios mínimos, que han pasado del 50 al 70 %.

En su opinión, el Gobierno Vasco utiliza los servicios mínimos como "receta" para invisibilizar el "problema de lucha que se expresa en la calle" ya que "le molesta la foto del conflicto social".

"Hay un concierto entre las decisiones políticas y las empresas" que se benefician de los acuerdos públicos de subcontratación para aumentar el "negocio", ha denunciado Muñoz, convencido de que el "trabajo de cuidados, de las residencias, está mal pagado" porque lo ejercen "mujeres".

Muñoz ha aplaudido la actitud de estas trabajadoras, cuya "lucha", ha dicho, aúna "lo mejor del feminismo y del sindicalismo".

ELA proseguirá con los paros convocados los días 27, 28 y 29 de noviembre, y 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre.

LAB, por su parte, esperará a los resultados de la reunión que la mesa negociadora celebrará el próximo día 9 para decidir si intensifica sus movilizaciones, según ha anunciado hoy la responsable del área en Gipuzkoa, Leire Ormazabal.

"No descartamos nada", ha dicho Ormazabal en alusión a la posible convocatoria de nuevas huelgas si la patronal no responde a sus reivindicaciones y la Diputación "no deja de mirar para otro lado".

En cuanto a la división sindical evidenciada hoy entre ELA y LAB, Ormazabal se ha limitado a asegurar que ELA "convocó unilateralmente los días de huelga". "No contó con el resto de sindicatos. Cada uno ha tomado su camino", ha agregado.