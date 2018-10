Mendilibar: "Hemos dejado hacer muy poco al Athletic"

Eibar , 21 oct .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, aseguró este domingo que su equipo dejó "hacer muy pocas cosas al Athletic" en el partido que empataron 1-1.

"No creo que sea la vez que más superior me he visto al Athletic, pero es verdad que no les hemos dejado hacer nada en todo el partido", destacó.

Mendilibar cree que su equipo logró que los de Berizzo no estuvieran "cómodos en el partido".

Pese a la manifiesta superioridad de los suyos, del técnico del Aibar subrayó que no fueron "capaces de marcar un gol más que el rival".

Los armeros no notan demasiado las bajas y Mendilibar resaltó que "ponga a quien ponga, las cosas se están haciendo bien", y manifestó que, pese a los últimos resultados positivos, "esto va por rachas".

"Empezamos mal, luego remontamos, ahora parece que estamos bien, pero sí que espero que la gente esté cogiendo las ideas", dijo.