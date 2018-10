Zupiria alerta de las dificultades de las lenguas minoritarias ante el inglés

San Sebastián, 18 oct (EFE).- El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha alertado hoy de las "dificultades" ante el "peso creciente del ingles" que padecen "todas las lenguas del Estado español salvo el castellano".

Una situación que "requiere el compromiso de todos, incluyendo el de la Administración del Estado", ha recalcado Zupiria durante el V Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España celebrado en San Sebastián.

"El desarrollo y normalización del euskera no es una amenaza para la lengua española, de manera que no es comprensible, no al menos desde razones legales, el desinterés y la falta de compromiso de las instituciones del Estado" en este ámbito, ha señalado el consejero.

Durante su intervención, Zupiria ha valorado también la labor realizada "a lo largo de las últimas décadas" en Euskadi para "revitalizar el euskera" gracias a tres procesos "clave" como "la generalización y extensión" de este idioma en el sistema educativo, la euskaldunización de adultos y el "impulso" a la lengua vasca en la administración.

?Estos tres procesos se han producido gracias a la adhesión voluntaria de una parte mayoritaria de la sociedad vasca y han traído consigo un nuevo contexto en el que el conocimiento del euskera ha aumentado en mayor medida que su uso, que también ha crecido?, ha indicado.

El consejero ha explicado que en este período "el perfil de los vascohablantes se ha transformado" ya que la "inmensa mayoría" de los nuevos miles de euskaldunes son jóvenes que viven en entornos sociolingüísticos en los que el euskera no es la lengua principal y lo han aprendido en la escuela.

"En muchos casos, son la primera generación de sus familias que habla euskera, y algunos tienen problemas para dominar los registros informales de la lengua, precisamente aquellos en los que el euskera era más fuerte hace algunas décadas?, ha señalado.

"Esta nueva coyuntura -ha añadido- nos sitúa en un nuevo tiempo en el que, por un lado, deberemos impulsar políticas para que el euskera siga incorporándose a ámbitos en los que se está avanzando de forma lenta, como el de la Justicia o el ámbito socioeconómico".

Según indica su departamento en un comunicado, Zupiria ha insistido también en la necesidad de "crear las condiciones para que esos nuevos hablantes del euskera puedan desenvolverse en esta lengua fuera de clase: en el mundo del ocio y el deporte, en el ámbito de la cultura o en el entorno digital", ha concluido.