"He's out there" de Quinn Lasher cerrará la lista de 23 filmes de la Semana

San Sebastián, 18 oct (EFE).- La estadounidense "He's out there", de Quinn Lasher, clausurará el 2 de noviembre la sección oficial de la 29 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que inaugurará el 27 de octubre la ya anunciada "Overlord", de Julius Avery, e incluirá 23 títulos, entre los que figuran películas europeas de autor, cintas más comerciales y propuestas japonesas.

Se trata de "la mejor cosecha del género de este año", ha asegurado el director del certamen, Josemi Beltrán, quien ha presentado hoy la programación completa del festival en un acto en el que han participado el concejal donostiarra de Cultura, Jon Insausti, y el responsable de Promoción Cultural de la Diputación de Gipuzkoa, Patxi Presa.

Frankenstein y su creadora, la escritora Mary Shelley, impregnarán desde distintas disciplinas buena parte de las numerosas actividades que, además de las proyecciones, ofrece el certamen, que ha programado un ciclo dedicado a su legado con una docena de filmes, entre los que no faltará "La novia de Frankenstein", el clásico de James Whale de 1935, al que se rinde homenaje en el cartel anunciador, protagonizado por la actriz Itziar Castro.

La sección oficial contiene películas como "The house that Jack Built", la última y polémica obra del danés Lars Von Trier; la franco-canadiense "Ghostland", de Pascal Laugier; la sueco-danesa "Border/Gräns", del iraní Ali Abbasi; "Mandy", de Panos Cosmatos con Nicolás Cage; la violenta "What keeps you alive", de Colin Minihan; y "The dark", de Justin P. Lange.

La habitual representación japonesa tendrá en esta edición a "Inuyashiki", de Shinsuke Sato; "One cut of the dead", de Shinichiro Ueda; y la historia de acoso y venganza "Liverleaf", de Eisuke Naito, que se estrena en España,

De Estados Unidos, además de la apertura y la clausura, con "Overlord" y "He's out there", estarán en San Sebastián "Piercing", de Nicolas Pesce; el preestreno "Nación salvaje", de Sam Levinson; "The wind", una combinación de "western" y terror con la que debuta la directora Emma Tammi; y "Verano del 84", de François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell.

Habrá también dos filmes de episodios, uno con directores que marcan nuevas tendencias del género fantástico como Peter Strickland o Agnieszka Smoczynska, en la recopilación de relatos sobre el demonio "The field guide to evil", y las pesadillas "Nightmare cinema" que firman entre otros Joe Dante y Mick Garris.

De latinoamérica estarán las argentinas "Muere, monstruo, muere", de Alejandro Brugués; y "Abrakadabra", de los hermanos Luciano y Nicolas Onetti; así como la chilena "Trauma", de Lucio A.Rojas.

En la sección oficial no faltará el terror juvenil coreano, del que se han incluido la primera parte de la trilogía "The witch", de Park Hoon-Jung, y la cinta de aventuras épicas "Monstrum", de Huh Jong-ho.

"El año de la plaga", una coproducción en la que Martín Ferrera adapta la exitosa novela de Marc Pastor, será la única representación española.

Las últimas creaciones en el mundo del cortometraje se podrán ver en tres secciones a concurso, una internacional con 16 títulos, otra dedicada a la producción española y una tercera de animación, con 9 cintas cada una, al tiempo que la organización ha organizado, como novedad, una muestra de cortos en realidad virtual.

El festival acompaña los pases cinematográficos de multitud de actividades paralelas, que empezarán a celebrarse ya este próximo fin de semana para caldear el ambiente: la sesión "Bang bang" del sábado con la proyección de "Desafío total" y "El exorcista", y la tarde de juegos en la cripta de San Jerónimo el domingo.

Además de las diversas exposiciones que se exhibirán en distintas salas de la ciudad, dedicadas a Mary Shelley, los "Superhéroes" o el personaje "Mazinger Z", habrá conferencias y talleres, uno de fanzines en la biblioteca de creación Ubik de Tabakalera.

La inauguración popular de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de 2018 se celebrará en el Boulevard con un "Laboratorio" sobre Mary Shelley, que incluirá teatro de calle y diversos actos y acciones "colaborativas".