Sortu reprocha al Gobierno que tire "del chicle de los papeles franceses"

San Sebastián, 16 oct (EFE).- Sortu ha acusado al Gobierno español y a la Guardia Civil de "tirar del chicle de los papeles franceses" para "alargar a toda costa las condenas de los presos e imputar doblemente a la gente", tras la detención hoy en Hernani (Gipuzkoa) del etarra José Carlos Apeztegia Jaca.

Apeztegia ha sido arrestado por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista con la agravante de reincidencia en el marco de la operación Lenteak, en la que ha resultado clave la documentación que fue entregada por Francia a las autoridades españolas el pasado mes de febrero.

El detenido, al que se atribuye haber facilitado a la dirección de la banda terrorista datos e informaciones de potenciales objetivos a través de un canal estable desde prisión, estaba en libertad desde mayo de 2013.

Tras este arresto, Sortu ha criticado en un comunicado al Gobierno español y a la Guardia Civil por recurrir "a todo tipo de artimañas", como "la doctrina Parot" y "la no acumulación de penas", para "imputar doblemente" a los etarras y "alargar" sus condenas con "una sed de venganza insaciable".

"Nunca quedan satisfechos con el tiempo cumplido en la cárcel: Apeztegia hizo 22 años en prisión y les parece poco", añade el partido de la izquierda abertzale que incide también en el "contraste" existente entre "la meticulosidad aplicada en temas como el enaltecimiento, tuiteros, embargo de cuentas o nuevos sumarios, para eludir la prescripción" y "la impunidad con la que gozan otros delitos como la guerra sucia, la tortura y la corrupción".

"Exigimos la inmediata puesta en libertad de Apeztegia. Esperemos que no den continuación a esta operación. Exigimos al Gobierno del PSOE un nuevo enfoque político-judicial a la resolución del conflicto donde la venganza no tenga cabida", prosigue la nota de Sortu.

"Algunos sectores del Reino de España no quieren avanzar hacia la paz y la convivencia, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de este país", añade el partido abertzale, para el que estos sectores "están atascados en el pasado, porque no tienen agenda democrática y porque en democracia se sienten débiles". "Se sienten cómodos haciendo la guerra, porque sin violencia no son nada", concluye la nota de Sortu.