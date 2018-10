Tapia dice que "a día de hoy" no existe un inversor privado para La Naval

San Sebastián, 10 oct (EFE).- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha señalado que, "a día de hoy", "no existe un inversor" dispuesto a entrar en La Naval por lo que si ese "mirlo blanco no aparece" el astillero está "abocado al cierre, no hay otra opción".

En una entrevista en Onda Vasca, Tapia ha remarcado hoy que es "imposible un rescate público de una empresa, sea La Naval o sea cualquier otra", porque la Unión Europea "no lo permite".

"Si existe un inversor privado con un proyecto de futuro de viabilidad, que dé garantías de empleo y de continuidad" el Gobierno central y el ejecutivo autonómico se pueden "plantear acompañar", si el inversor "quiere ser acompañado", ha indicado.

Pero "a día de hoy" ese "inversor" no ha aparecido todavía, ha subrayado Tapia, que ha reconocido que "sí hay algunos inversores, algunas empresas que se han acercado a ver el proyecto y analizar si pondrían sobre la mesa una opción de compra", pero "ese mirlo blanco no existe".

Ha incidido en que el "empeño" del Gobierno Vasco es buscar una empresa o conjunto de empresas, "sobre todo industriales", que "no sea un inversor de un fondo sino alguien que conozca el negocio y que sea capaz de reflotarlo" porque, de lo contrario, "se estaría alimentando una situación que no conviene".

Si esto no sucede, La Naval "está abocada al cierre", ha zanjado Tapia, quien ha remarcado que "no hay otra opción porque un gobierno o administración pública no puede rescatar esa empresa" y por lo tanto "o hay inversor privado o no hay futuro".