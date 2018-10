San Sebastián acogerá en 2020 el Congreso Mundial de Centros de FP

San Sebastián, 10 oct (EFE).- San Sebastián acogerá en 2020 el próximo Congreso Mundial de Centros de Formación Profesional, que reúne cada dos años a educadores, responsables políticos y líderes educativos para analizar las mejores prácticas y últimas tendencias y establecer redes de colaboración.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, han coincidido hoy en calificar de "muy buena noticia" la designación de la capital guipuzcoana como próxima sede de dicho congreso, durante una comparecencia conjunta en el Ayuntamiento donostiarra en la que han presentado un convenio para mejorar la red de "haurreskolak" en la ciudad.

La elección de Euskadi para la próxima reunión del simposio supone, en opinión de la consejera, "un nuevo aval" al modelo de la FP del País Vasco, que es "reconocido internacionalmente" como "un referente a seguir".

La decisión de designar a San Sebastián se acaba de hacer pública en el Congreso Mundial que estos días se celebra en la ciudad australiana de Melbourne, según ha informado el Departamento vasco de Educación en un comunicado.

La misma fuente ha precisado que la junta de directores del World Federation of Colleges and Polytechnics (WFCP) -Red Internacional de Centros y Asociaciones de Centros de FP- ha aceptado así la candidatura presentada por la Consejería de Educación para que su siguiente congreso se celebre en Euskadi, en concreto en San Sebastián.

La candidatura, elaborada por la Viceconsejería de Formación Profesional y coordinada por Tknika (Centro de Innovación e Investigación Aplicada de la FP del País Vasco) ha recibido el apoyo de más de treinta organizaciones internacionales, entre las que destacan la EFVET (European Forum for Technical and Vocational Education and Training), la OIT (Organización Internacional del Trabajo) / Cinterfor, y la UNESCO-UNEVOC International Center.

La cita que se organizará en San Sebastián tendrá especial relevancia ya que, además de coincidir con la décima edición del congreso, supondrá una oportunidad para que Europa verifique el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados para el período 2010-2020, mientras se define la estrategia para respaldar e impulsar los Centros de Excelencia, un reto que implicará la cooperación con centros de todo el mundo.