EFE PAÍS VASCO - 9 OCT

Sestao .- El administrador concursal y la dirección de La Naval ha comunicado al comité de empresa que antes de finalizar este mes de octubre se va a presentar un ERE de extinción para la totalidad de la plantilla, un total de 177 trabajadores. (BI3006)

DARPÓN RECONOCE NO ESTAR "ORGULLOSO" DE LA OPE PERO NO PRESUPONE DELITO

Vitoria (EFE).- El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha reconocido hoy que no está "orgulloso, en nada", de cómo se ha desarrollado la OPE en Osakidetza, pero ha añadido que no "presupone" que se haya producido delito alguno, aunque eso es algo que no le corresponde dirimir a él. (VI3049)

MARLASKA ANUNCIA UNA CÁRCEL "CON CELERIDAD" QUE SUSTITUYA A LA DE MARTUTENE

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado hoy que la cárcel de Martutene, en San Sebastián, cerrará una vez esté construido un nuevo centro penitenciario en el polígono de Zubieta y un centro de integración social, que se realizarán "con la mayor celeridad". (SS3021)

ENCUENTRAN UN CADÁVER CALCINADO EN UN BAJO DE UNA VIVIENDA DE VITORIA

Vitoria (EFE).- El cadáver calcinado de un varón ha sido localizado hoy en un bajo de un inmueble del barrio de Aretxabaleta de Vitoria tras un incendio que, al parecer, se ha producido durante la pasada noche. (VI3068)

INTERIOR ACERCA A PRISIÓN DE LOGROÑO A JAGOBA CODO QUE RENUNCIÓ EN 2017 A ETA