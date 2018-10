Bildu pide al Gobierno municipal sacar al alquiler los pisos deshabitados

San Sebastián, 10 oct (EFE).- EH Bildu ha pedido hoy al Gobierno municipal activar el procedimiento para sacar al alquiler las viviendas deshabitadas de San Sebastián, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el articulo que permite al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos expropiar viviendas vacías que no cumplan una función social y en el supuesto de que haya demanda de casas sociales en las zonas donde se ubiquen.

El concejal de EH Bildu Rikardo Burutaran ha comparecido hoy en el Ayuntamiento de San Sebastián para solicitar al Gobierno local que inicie el proceso para sacar al alquiler "las viviendas deshabitadas" de la capital guipuzcoana.

Burutaran ha citado la dificultad de acceso a la vivienda, la "carestía" del metro cuadrado en la capital guipuzcoana, el "disparatado" incremento del precio de los pisos de alquiler y la "disminución" de los arrendamientos residenciales como unos de los "problemas" que más preocupan a la población de San Sebastián.

Ha destacado, en este sentido, un informe de percepción ciudadana realizado por el Ayuntamiento en 2017, que refleja que el acceso a la vivienda es el "principal problema" de la ciudad, especialmente para los jóvenes.

El edil ha informado de que existen casi 10.000 domicilios vacíos en San Sebastián, mientras que hay en torno a 2.000 viviendas publicas en alquiler, más apartamentos para mayores y jóvenes, que están en manos del consistorio.

El concejal de EH Bildu ha manifestado que su formación pretende conseguir que todas estas viviendas deshabitadas cumplan la función social que queda reflejada en uno de los artículos de la Ley Vasca de Vivienda, referido a la posibilidad de expropiar residencias deshabilitadas para ponerlas a disposición del mercado del alquiler social.

Sin embargo, el propio Burutaran ha añadido que su coalición no está observando del Gobierno municipal la misma decisión para poder impulsar todas las medidas o previsiones que contiene la citada ley.

Tras preguntarse por qué el propio Gobierno municipal no ha adaptado su política fiscal a las previsiones contempladas en la Ley Vasca de Vivienda sobre los domicilios no habitados, el edil ha anunciado que su grupo ha presentado una iniciativa para conocer por qué el Ejecutivo local no ha avanzado en el diseño y regulación de los trabajos para poder realizar la declaración formal de viviendas deshabitadas.