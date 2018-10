Bildu denuncia "uso indebido" de recursos públicos por PNV y PSE en Gipuzkoa

San Sebastián, 9 oct (EFE).- El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, Xabier Olano, ha denunciado hoy un supuesto "uso indebido e interesado de los recursos humanos y materiales públicos con total impunidad" por parte del Gobierno foral de Gipuzkoa, que integran PNV y PSE/EE.

Olano ha hecho esta afirmación durante una rueda de prensa celebrada en la sede de las JJGG, en la que ha comparecido, junto a la también procuradora de su coalición Judit García, para criticar el "salto cualitativo" que, a juicio de ambos, han dado PNV y PSE/EE "en cuanto al uso de dinero y recursos públicos" en la Diputación del territorio.

"La actitud que están teniendo los dos partidos en la precampaña de las elecciones es totalmente vergonzosa y denunciable", ha dicho Olano quien ha puesto "como ejemplo más escandaloso" de este comportamiento la imagen y lema elegidos por el PNV para su campaña electoral en Gipuzkoa ("Etorkizunerantz") que, según ha dicho, tienen "un parecido más que razonable con la iniciativa "Etorkizuna eraikiz" de la Diputación.

En este mismo sentido, el dirigente de EH Bildu ha afeado que el PSE/EE utilizara ayer "recursos humanos y materiales de la Diputación" para "hacer balance de la legislatura y, de paso, criticar al PNV", durante una conferencia de prensa.

"En este caso -ha añadido- nos extrañó que el portavoz foral, Imanol Lasa (PNV), saliera tan rápido a mostrar su desacuerdo, denunciado que sus compañeros de Gobierno habían actuado con fines electorales y exigiendo responsabilidades. No le vimos tan preocupado cuando, por ejemplo, se 'retuitearon' noticias del Alderdi Eguna desde la cuenta oficial de la Diputación de Gipuzkoa", ha recalcado Olano.

"Nos tememos que este uso indebido e interesado de los recursos humanos y materiales públicos con total impunidad no haya hecho más que empezar, si no se toman medidas", ha añadido el juntero abertzale para quien resulta "evidente" que la coalición PNV-PSE "no cumple el código de buenas prácticas" que en su día presentó el propio Imanol Lasa.

Ha señalado, a este respecto, que "el mayor fallo de este código es que no vale para nada si no hay voluntad de cumplirlo, si nadie va a recoger ese incumplimiento y señalarlo para que se corrija y no se vuelva a repetir".

Por este motivo, ha avanzado que EH Bildu registrará en los próximos días una iniciativa en las JJGG "para mejorar el código de buenas prácticas e incluir mecanismos que analicen y eviten estos abusos de los cargos públicos de los miembros del Gobierno", con el fin de que sea tratada en el próximo pleno de noviembre.

Olano se ha pronunciado también sobre los reproches que se cruzaron ayer PNV y PSE/EE después de que el socialista Denis Itxaso asegurara en una rueda de prensa en la Diputación que a Euskadi "no se le ha perdido nada en Cataluña" en respuesta a unas declaraciones previas del jeltzale Markel Olano en una entrevista en la que dijo sentir "mucha envidia" por Cataluña.

Esta situación propició después un intercambio de pareceres entre Itxaso y el portavoz foral, Imanol Lasa, que en opinión de Olano "tiene bastante poco de ejemplar y resulta bastante bochornoso". "No hay que ser muy listo para ver que no es lo más deseable ni lo más responsable entre los socios de un Gobierno foral", ha concluido.