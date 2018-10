Echo & The Bunnymen actuarán en San Sebastián el 12 de febrero

San Sebastián, 3 oct (EFE).- Echo & The Bunnymen, una de las grandes bandas británicas del post-punk de los años 80, actuarán en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el próximo 12 de febrero dentro de la programación de invierno de Donostia Kultura.

El grupo de Liverpool, que vuelve a la capital guipuzcoana donde ya actuó en 2014 dentro del Festival de Jazz, presentará en esta ocasión "The Stars, The Ocean, The Moon", su nuevo disco que aglutina reinterpretaciones de algunos de sus temas y nuevas canciones.

También se ha sumado a la oferta musical del próximo invierno en la capital donostiarra "Gau magikoa; Kai Mai, Koa", un espectáculo bajo la dirección y el guión de Gontzal Mendibil en el que sus protagonistas emprenderán la aventura de buscar a Olentzero y que se representará en el Teatro Victoria Eugenia el 26 de diciembre.

Pasado el periodo navideño, el 12 de enero, "Angelus Apátrida" una de las bandas más importantes del heavy español actuará en el centro Larratxo y el 9 de marzo tendrá lugar en ese mismo escenario la presentación la X Euskal Metal Fest de la mano de los catalanes Crisix, los belgas de Evil Invaders y los manchegos de Evil Impulse.