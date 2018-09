Garitano desea que el Valencia espere "una semana más" para recuperarse

San Sebastián, 28 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, dijo que confiaba en poder derrotar el sábado a un Valencia que no ha entrado bien a la competición y confía que "le cueste al menos una semana más" hacerlo para que su equipo tenga mayores opciones de ganar.

"Tiene mucha experiencia y buenos jugadores. Su situación es rara pero Marcelino no les va a dejar estar distraídos", señaló en su conferencia de prensa previa a los partidos de liga el técnico realista.

Garitano elogió a Marcelino y dijo estar convencido de que el hecho de jugar el martes Liga de Campeones no condicionará el equipo y la actitud del Valencia en Anoeta porque su entrenador sabe manejar estas situaciones.

Habló también de cuestiones domésticas, entre ellas la poca participación que están teniendo Asier Illarramedi y David Zurutuza en este inicio de temporada, algo que, según Garitano, no tiene que ver con cuestiones extradeportivas.

"Son decisiones todas deportivas y no hay ningún otro motivo", declaró sobre Illarramendi, suplente en los dos últimos partidos y en referencia a ambos destacó que habla con ellos "todos los días y no me ha llegado nada" relativo a un presunto descontento con la manera de jugar que plantea el técnico de Bergara.

Añadió además que sería "imposible llevar ocho puntos y estar enchufados en todos los partidos" si sus jugadores no creyeran en la forma de jugar de la nueva Real.

Anticipó que Sandro Ramírez está para jugar y por eso va convocado tras su lesión y, sobre la situación del cuestionado portero Gero Rulli, señaló que "las decisiones se tomarán con normalidad porque lo estamos haciendo mejor que lo que parece" y agregó que se adoptará la medida teniendo en cuenta lo mejor para el equipo.