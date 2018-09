"Ni distintos ni diferentes", los "Campeones" de Fesser llegan al Zinemaldia

San Sebastián, 28 sep (EFE).- El actor Javier Gutiérrez dice en el documental "Ni distintos ni diferentes: Campeones" que los protagonistas de la película de Javier Fesser tienen "una pureza" que a él le desarma. El público del 66 Zinemaldia podrá conocerlos hoy y ver cómo es su día a día sin una cámara detrás.

Los discapacitados intelectuales que han trabajado en el filme seleccionado por España para los Óscar de 2019 han viajado a San Sebastián para presentar en la pantalla gigante del velódromo de Anoeta ambos filmes -primero se proyectará "Campeones" y después el documental rodado por Álvaro Longoria.

Sergio, Alberto, Stefan, Francisco José, Roberto, Jesús, José, Julio y la extrovertida Gloria han participado hoy en la rueda de prensa en la que Longoria, Fesser y el productor Luis Manso han hablado del documental, que se acerca a las vidas reales de estas nueve personas.

Este filme no es el "cómo se hizo" "Campeones", nunca se planteó como tal, sino que muestra "cómo es el mundo de la gente con discapacidad", ha señalado Longoria.

"Es -añade Fesser- una visión íntima, doméstica y emocionante de todos ellos, en la que también desprenden la misma alegría, verdad y autenticidad que en la película".

Al comienzo del documental, los "campeones" reciben un móvil para que puedan grabar lo que deseen en su propio entorno, de forma que los planos, inclinados o no, que capta cada uno de ellos acaba formando también parte de la historia.

Padres y familiares de los protagonistas se han implicado asimismo en este trabajo, en el que cuentan los problemas con los que nacieron cada uno de los chicos, cómo fue su crecimiento y a qué dificultades se han tenido que enfrentar.

La disyuntiva entre integración o educación especial y el acoso escolar son algunas de las cuestiones que se tratan en el documental, en el que queda claro que ellos se percatan perfectamente cuando los observan como si fueran bichos raros.

"Sienta fatal", afirman categórico Alberto, de 42 años, el jugador más alto de los "campeones", algunos de los cuales han pedido hoy a los responsables de la película que los lleven a Los Ángeles a la ceremonia de los Óscar -en el caso de Stefan, a ver tornados.

Manso ha asegurado que, si "Campeones" acaba siendo candidata a la mejor película en habla no inglesa, se hará otro filme. "Lo grabaremos todo seguro, será una aventura increíble", afirma, tras recordar que aún queda mucho camino por recorrer y que más de un centenar de títulos aspiran a ser nominados en esa categoría.

Longoria ha contado que tiene una tía con discapacidad intelectual y que para él, desde pequeño, era un misterio "que viera siempre el mundo con una sonrisa".

"Con este trabajo he podido profundizar en ese mundo superbonito y me ha permitido entender que la vida se puede vivir de maneras muy distintas. Para mí, ha sido una experiencia vital, ha sido la película, el documental, más especial que he hecho en mi vida con diferencia", ha subrayado.

No solo para el equipo ha habido "un antes y un después" de "Campeones".

A estos actores les reconocen ahora en la calle. Gloria, la enérgica Collantes del filme, firma autógrafos en la tienda en la que trabaja y además quiere estudiar teatro, que le parece mucho más interesante que ir a natación.