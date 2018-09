Carlos Vermut, a por otra Concha:"Me preocupa más la película que mi carrera"

San Sebastián, 26 sep (EFE).- El realizador madrileño Carlos Vermut, ganador en 2014 de los dos galardones más importantes del Zinemaldia, la Concha de Oro a mejor película y la de plata como mejor director por "Magical girl", compite de nuevo en la Sección Oficial con su tercer largometraje, "Quién te cantará".

"De un festival siempre considero su dimensión promocional y, solo después -afirma Vermut en una entrevista con Efe-, los premios, que solo afectan a un mayor recorrido de la película y a mi carrera. Pero ahora mismo me preocupa más la película que mi carrera, estoy aquí para darle un escaparate a 'Quién te cantará'".

Tercer largometraje de este cineasta autodidacta, "Quién te cantará" recupera a la protagonista de su primera película "Diamond Flash" (2011), Eva Llorach, a la que convierte en alter ego de Najwa Nimri, ambas cara y cruz del personaje protagonista, una cantante famosa que pierde la memoria tras un accidente.

Afirma que "todavía" no ha recibido encargos ni de televisiones, ni de plataformas, de modo que hace las películas que siente que quiere hacer en cada momento; "ahora quería contar cosas sobre la identidad y la fama", explica Vermut.

Entre "Magical Girl" (2014) y "Quién te cantará" el director reconoce la evolución que le "pedía el cuerpo". "A veces necesitas ser más punki o probar cosas como director; otras, cosas formales. Y sí -apunta- ahora quería hacer algo más clásico".

Aunque Vermut reconoce el referente inevitable de Pedro Almodóvar, él encuentra que "el ritmo y el misterio" de sus cintas se parecen más al Carlos Saura "más oscuro y psicológico" y le aproximan a la relación con el misterio de cintas como "Ana y los lobos" o "Cría cuervos", donde también hay relaciones de madres e hijos.

Pero, sobre todo, a "Pippermint frappé" (1967), que habla sobre la duplicidad; en ella, Geraldine Chaplin encarnaba a dos mujeres de personalidades muy diferentes, pero parecidas en lo físico; en ésta, Nimri y Llorach son Lila y Violeta, juntas, pero diferentes.

El director señala que ésta es "una peli de fantasmas en el sentido de que alguien no está y tú, de alguna manera, te proyectas en esa persona, a la que copias o imitas".

El Vermut más juguetón aparece con los juegos de palabras: de la artista Lila a su imitadora Violeta, o la playa de Rota donde ocurre la acción y el título del disco de Lila, "Rota".

Son 'marcas de la casa' del dibujante e historietista Vermut, que cada año regresa a Japón para reforzar su amor por el manga (y escribir nuevos guiones, como este 'Quién te cantará'), que estaban en el nudo gordiano de "Magical girl" y aquí están en la estética de la cantante.

"Lila tiene algo de japonés, de robot, de androide; es una estrella de los noventa cuando todo esto estaba tan de moda, la estética, lo artificial, la música electrónica, el rollo tecno". Esto le llevó a Najwa Nimri, a la que admiraba, pero no conocía.

Pero no escribió la película "para nadie en particular", puntualiza, sólo que "cuando apareció Najwa en la ecuación (que también es compositora y cantante) me pareció interesante utilizar su música y ver cómo se relacionaría ella con alguien que canta sus canciones, así que, al final, este personaje tiene un poco de ella".

Una película de mujeres que añade en el reparto a Natalia de Molina en un complicado papel de hija conflictiva de la imitadora, y a Carme Elías, secretaria, protectora y casi madre en ausencia de la madre de Lila Casen.

De la banda sonora se ha encargado Alberto Iglesias, ganador de diez premios Goya y tres veces nominado a los Óscar, mientras Eva Amaral ha prestado su voz a Llorach.

Por otro lado, la frase "Quién te cantará", que es el título de una canción de Mocedades, siempre estuvo en la mente de Vermut aunque a lo largo del proceso de escritura el director perdió las ganas de darle entrada en la cinta; al final, entendió que dejarla sonar "hacía la película un poco más humana".

La cinta llegará a las salas el día 26 de octubre.