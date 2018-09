Goia cree que los socialistas "tienen la llave" del traslado de los cuarteles

San Sebastián, 25 sep (EFE).- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), ha señalado hoy que los socialistas "tienen la llave" para "hacer posible" el traslado de los cuarteles de Loiola de su actual ubicación, por lo que les ha instado a "ser valientes" y "tomar la decisión".

Goia ha respondido así, en su rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno Local, a la información publicada hoy por el Diario Vasco, en la que el teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE-EE), apuesta por la loma de Antondegi, en el barrio de Martutene, como "la mejor opción" y "la más factible" para reubicar los cuarteles militares, en vez de en el polígono de Eskuzaitzeta, en los altos de Zubieta.

El alcalde ha expresado su malestar por este "anuncio público", del que ha dicho no tener constancia por parte de sus socios de gobierno, y ha recordado que el pasado 4 de septiembre mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, en la que se comprometió a analizar el asunto y volverse a reunir el próximo 27 de noviembre.

"La verdad es que, bajo mi punto de vista, es una cosa hasta cierto punto absurda", ha declarado Goia, quien ha querido "dejar claro" que el Ayuntamiento de San Sebastián ha ido a Madrid "en sucesivas ocasiones" a reclamar la liberación de los terrenos que el Ejército ocupa en Loiola, porque ése es "el objetivo" en el que "todos coinciden".

Ha aclarado que la loma de Antondegi "había sido descartada hasta ahora por el propio Ministerio de Defensa", tanto por sus anteriores responsables, del PP, como por los actuales, del PSOE, y ha agregado que la propuesta de Eskuzaitzeta surgió "a raíz de la negativa" a la anterior.

"Me sorprende que ahora se vea con buenos ojos Antondegi porque éso no es lo que nos dijo la ministra", ha indicado el alcalde, quien ha subrayado que, no obstante, no será él ni su partido quien "vaya a poner pegas" al Gobierno español sobre una u otra reubicación.

El regidor ha subrayado que, en cualquier caso, "es el Partido Socialista el que tiene hoy por hoy la llave para hacer posible" el traslado, "sea a Eskuzaitzeta, a Antondegi o a donde sea", como también la tuvo, según ha recordado, durante le gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Está en sus manos tomar la decisión, ser valiente y, efectivamente, trasladar" los cuarteles, ha zanjado Goia.

La liberación de los terrenos que ocupa el cuartel militar en el barrio de Loiola es una vieja reivindicación del Ayuntamiento de San Sebastián, con el fin de incluirlos en el desarrollo urbanístico de la ciudad en la vega del Urumea.