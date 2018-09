La defensa de Pablo Ibar "no contempla" un veredicto de culpabilidad

San Sebastián, 25 sep (EFE).- La defensa de Pablo Ibar, que se enfrenta el próximo lunes a su tercer juicio por un triple asesinato sucedido Estados Unidos en 1994, no contempla "ni hipotéticamente" ningún "veredicto posible de culpabilidad" porque la Fiscalía "no tiene nada que no tuviera" en el juicio del 2000 que quedó anulado por el Tribunal Supremo de Florida en 2016.

El portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Andrés Krakenberger, ha augurado hoy en una rueda de prensa en San Sebastián que el juicio será "duro" porque la Fiscalía, un cargo electo en Estados Unidos, tratará de mostrarse como el "adalid" de la lucha contra el crimen mediante la pena de muerte.

La Fiscalía "no tiene hoy nada que no tuviera en el año 2000" y el Tribunal Supremo de Florida determinó en febrero de 2016 que Ibar había "tenido una defensa letrada ineficaz" y por ello " fue condenado a muerte con pruebas escasas y débiles", ha recalcado.

"Hoy la Fiscalía solo tiene pruebas escasas y débiles", ha remarcado.

El juicio comenzará el próximo lunes con la selección de las 12 personas que constituirán el jurado más los 8 suplentes, un proceso que puede alargarse "unas seis semanas", ha señalado Krakenberger.

El juicio podría prolongarse "entre 3 y 6" meses al término de los cuales el jurado deberá alcanzar un veredicto de culpable o no culpable "por unanimidad". En caso contrario el juez otorga un plazo de 2 o 3 días para que siga deliberando y si éste se agota sin que los 12 miembros estén de acuerdo el juicio se declara nulo y "se vuelve a empezar desde el principio".

"No es muy frecuente pero sí ocurre a veces", ha reconocido el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, quien ha remarcado que la defensa de Pablo Ibar cuenta con un equipo "potente" y espera un fallo "rápido y de no culpabilidad".

Encarcelado desde hace 24 años en EE.UU, 16 de ellos en el "corredor de la muerte", Pablo Ibar, hijo del expelotari guipuzcoano asentado en ese país Candido Ibar y sobrino del famoso boxeador ya fallecido "Urtain", se muestra también optimista ante el proceso que comienza el lunes.

Krakenberger ha mostrado un archivo que le ha enviado Cándido en el que éste pone voz a las palabras que su hijo le ha transmitido en la última visita al penal en las que asegura que se está "fuerte" y "esperando el día de empezar".

"Gracias a toda España, y especialmente al País Vasco, y pronto nos veremos en San Sebastián", afirma Ibar en boca de su padre.

Respecto a la campaña de microfinanciación (crowdfunding) destinada a recaudar dinero para pagar la defensa de su hijo, para la que le faltan algo más de 250.000 dólares, Krakenberger ha explicado que desde el pasado 5 de septiembre se han recaudado 4.400 euros, una cifra a la que se debe sumar los 20.979 euros de la partida del Ministerio de Asuntos Exteriores destinada a la defensa del español condenado a pena de muerte.

A esta iniciativa, que seguirá abierta hasta el final del juicio, se ha sumado la campaña de "vídeo-selfies" que actores, escritores y otros representantes del mundo de la cultura han subido a las redes sociales mostrando su apoyo a la causa de la inocencia de Pablo Ibar.

La periodista y actriz Maitena Salinas ha apoyado durante la rueda de prensa esta campaña con la grabación de un vídeo en el que muestra su apoyo a Pablo Ibar porque su caso "constituye una conculcación de los derechos humanos" y pide un "juicio justo".

Salinas apela además a sus compañeros del mundo de la cultura a "posicionarse" sobre este proceso porque la "pena de muerte es una violación de los derechos humanos".