El argentino Canevari visibiliza en San Sebastián el drama del ELA

San Sebastián , 25 sep .- En su segundo largometraje, el argentino Eurgenio Canevari se ha implicado en una historia que le tocaba de cerca con el objetivo de darle visibilidad al drama de los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en una ficción interpretada por una familia real.

Es "Figuras", una película con la que compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, que ha realizado con apenas 5.000 euros y la voluntad de muchos amigos, para mostrar con crudeza pero sin sentimentalismos la realidad de Stella.

Residente en Barcelona, Canevari era profesor de interpretación en un curso en el que estudiaba la argentina Valeria Ballerini, cuya madre, Stella Maris Santo, sufría de ELA, explica el realizador en una entrevista con Efe.

Con un grupo de amigos decidieron filmar el proceso familiar en el que vivían Valeria, Stella y su pareja, Francisco Domínguez.

Stella estaba ya en estadio avanzado de la enfermedad. No podía hablar y se comunicaba a través de una tablet, su movilidad estaba muy reducida y no salía de casa por miedo a no tener fuerzas pero también porque no quería que la vieran en su estado.

Cuando la convencieron para hacer la película, el proceso se aceleró y en apenas 4 meses desde que tuvo la idea empezó un rodaje que se desarrolló lentamente, adaptándose a los ritmos de Stella.

En blanco y negro -"era la forma de concentrarse en los personajes"-, cámara fija y en el escenario del hogar familiar, Canevari construye un relato "crudo, esencial y sin edulcorantes".

"Es una ficción protagonizada por una familia real que desarrolla un papel muy parecido a sus propias vidas", precisa Canevari, que reconoce que es muy difícil establecer la frontera entre lo que es real y lo que es ficción.

Porque además la película tenía que respetar escrupulosamente los límites de lo que Stela podía o no hacer, lo que forzosamente llevaba a rodar su realidad cotidiana.

Un rodaje que proporcionó una gran felicidad a Stella, que en una fase de su vida en la que ya no tenía ningún aliciente, encontró nuevos amigos y una motivación para levantarse cada día.

"Ese era un poco el objetivo, darle un poco de felicidad", recuerda Canevari, que relata cómo la enfermedad avanzó rápidamente y en seis años la postró en una cama.

Stella murió pocos meses después de acabar el rodaje y aunque solo pudo ver algunas de las escenas filmadas, el realizador está seguro de que fue feliz al ver las imágenes de los momentos compartidos con su hija.

"Para mí es muy satisfactorio saber que estuvimos acompañándoles en ese proceso", asegura Canevari, un cineasta interesado en las injusticias y en la condición humana.

En su primera película, "Paula" -también presentada en San Sebastián, en 2015, en la sección Nuevos Directores-, trataba el tabú del aborto, ahora el abandono de los enfermos de ELA y su próximo proyecto se centrará más en el interior del ser humano.

Películas pequeñas que necesitan del escaparate de festivales como San Sebastián para acercarse al espectador y poder hacerse un hueco frente a las cintas de gran presupuesto.

"Estar aquí es un viaje maravilloso (...), es una ventana para mostrar nuestro trabajo y darle una visibilidad que no encontraría en festivales más pequeños", reconoce Canevari.