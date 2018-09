Timothée Chalamet: "Estoy a favor de la legalización de la marihuana"

San Sebastián, 24 sep (EFE).- Timothée Chalamet se ha mostrado hoy partidario de la legalización de la marihuana durante la presentación en el Festival de San Sebastián de "Beautiful Boy", una cinta sobre los intentos desesperados de una familia por sacar a su "precioso hijo" de su adicción a las drogas.

Principalmente a la metanfetamina, un asunto que causa en EEUU más muertes que los accidentes de tráfico y las armas, ha recordado el actor, nominado al Óscar el año pasado por su trabajo en "Call Me By Your Name" y protagonista del filme del belga Felix Van Groeningen que hoy se ha proyectado en la Sección Oficial de la 66 edición del certamen donostiarra.

"En EEUU hay adictos no violentos a los que pillan con pequeñas cantidades de droga y pasan mucho tiempo en la cárcel, muchos afroamericanos, y eso no es correcto. Son cosas que pasan allí que creo que están mal, desfasadas, y sí, estoy a favor de la legalización".

Un minuto antes, el director de la película se había declarado partidario de "dejar de meter a los adictos en la cárcel", preguntado por la inminente legalización de la marihuana en Canadá y su posición al respecto, comentario que fue acompañado en la sala por un tímido aplauso.

"Estoy de acuerdo con Felix y sólo digo que si hiciéramos la rueda de prensa en EEUU habría más aplausos", ha declarado el estadounidense de 22 años.

Basada en dos libros autobiográficos de la familia Sheff, "Beautiful Boy" ("mi niño precioso") cuenta una historia de supervivencia, recaída y recuperación de una familia acomodada que ve cómo su hijo mayor se pierde definitivamente a los 18 años y no pueden hacer nada por ayudarle.

"Mi experiencia no se acerca a la de mi personaje, pero entiendo a Nick, porque yo también tengo a veces un deseo insaciable de cumplir deseos que a veces no llego a satisfacer, como ser actor, a veces mi motor comienza a funcionar al cien por cien, entiendo perfectamente lo que es desear algo intensamente", ha dicho Chalamet.

El actor de "Interstellar" (2014) y "Lady Bird" (2017) ha contado que perdió ocho kilos para hacer la película, que se rodó sin orden cronológico; en este punto, el director ha alabado al actor, capaz de rodar, una tras otra, escenas en las que "aparecía como un adolescente feliz e inmediatamente se convertía en un adicto al borde de la muerte".

La cinta está contada con continuos flashback en los que la familia, pero sobre todo el padre, repasa una y otra vez momentos de la vida de su hijo para tratar de entender; él es periodista free lance e investiga todo lo que puede sobre el efecto de las drogas. Llega a buscar y esnifar alguna de ellas para acercarse al hijo.

"Si algo me ha quedado claro tras hacer esta película es que la adicción no tiene límites, ni discrimina razas, estatus, o géneros", ha señalado Chalamet, quien ha denunciado que en EEUU "hay una crisis de opiáceos".

"La película no solo trata de la adicción, habla de la familia, de cómo lo pasa y cómo trata de recuperarse. Cuenta una verdad muy dura pero llena de amor incondicional y esperanza", ha dicho el realizador belga, que reconoce haber "aprendido mucho" de los auténticos protagonistas de la historia, que les acompañaron en el rodaje.

Steve Carrel es David, el padre de Nick (Chalamet), que vive con su segunda esposa, Karen (Maura Tierney) y sus tres hijos en una casa que es "un paraíso que él ha creado para su familia", ha explicado Groeningen.

Chalamet ha confesado que le cuesta salirse de un papel una vez que termina una película, "no es fácil -dice-, se acaba y te sientes muy extraño. Para ésta perdí peso, no estaba en forma, ha sido raro, cuando dejé el rodaje no quede con un gran sentimiento. Cada vez que termino un proyecto me resulta muy difícil salir".

También ha dicho que vive su incursión en lo más alto del cine "con mucha gratitud" y se ha declarado "fan del cine, de interpretar y de los actores".

En este trabajo, ha dicho, no quería ser un actor haciendo muy bien de yonki sino "hacer que el público pensara: 'Oh, Dios, ese podría ser mi hermano, o mi hijo', de modo que encontrar la humanidad del personaje fue para mi lo mas eficaz".

Tras la película, Chalamet ha declarado: "me ha quedado la urgencia de transmitir ese mensaje, por eso he venido a San Sebastián, para apoyar de la forma que sea que la gente la vea. Como un espejo".