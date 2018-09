Garitano desconfía de un Rayo "rápido y valiente"

San Sebastián, 24 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, desconfía del Rayo Vallecano, penúltimo clasificado y que ha encajado dos goleadas en este inicio de temporada, y espera a un rival "rápido y valiente", fiel al estilo de juego que caracterizó a los madrileños en la última temporada.

"Es un equipo bueno, es combinativo y esa forma de juego no la va a cambiar", señaló el técnico de la Real, que recordó sus buenas actuaciones en encuentros como el del Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid o en Huesca, donde venció sobre todo porque "tiene atrevimiento".

Garitano no dio muchas pistas sobre el once titular que opondrá el martes al equipo de Vallecas, más allá de confirmar que Willian José tiene "muy buenas sensaciones", lo que le permitiría jugar desde el inicio "tranquilamente".

No dio tantas pistas sobre lo que hará en portería, dijo estar "contento" con sus guardametas y cree que es el momento de apoyar a Gero Rulli, cuestionado tras dos partidos en los que ha tenido problemas.

"Vamos a ayudarle entre todos, los de fuera y los de dentro porque es uno de los nuestros. ¿Está teniendo algún problemilla? Le ayudaremos para que lo resuelva", enfatizó Garitano, que ha negado que los cambios en el once estén motivados por las rotaciones, ya que su idea es que "jueguen los mejores".

Afeó la conducta de Juanmi Jiménez y Theo Hernández, expulsados en el partido de Huesca, no adelantó si habrá algún castigo añadido al que imponga el Comité de Competición pero dejó claro que no le gustó su comportamiento.

"Es un acto feo y espero que no se vuelva a repetir porque por encima de todo están los valores del equipo, esa imagen nos hace mucho daño y no me gusta", concluyó el preparador de la Real.