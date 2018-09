Lunes 24 de septiembre de 2018

LIBRO TERRORISMO -San Sebastián- El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, presentan el libro "Memorias del Terrorismo en España", junto al coordinador de la obra, Raúl López, y el diputado de Cultura, Denis Itxaso.

SANIDAD URKULLU -Barakaldo (Bizkaia)- El lehendakari, Iñigo Urkullu, visita las instalaciones del nuevo acelerador de última generación para el tratamiento oncológico instalado en el servicio de Radioterapia del Hospital Universitario de Cruces, tras el acuerdo con la Fundación Amancio Ortega.

PENSIONISTAS PROTESTAS -Bilbao- Los pensionistas vizcaínos realizan su concentración semanal en demanda de unas pensiones públicas dignas.

PSE ÁLAVA -Vitoria- La secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, presenta en rueda de prensa su precandidatura a las primarias como diputada general de este territorio en los comicios forales de 2019.

DESARROLLO SOSTENIBLE -Vitoria- Presentación de la alianza alavesa por el desarrollo sostenible a la que asiste el director del Pacto Global de las Naciones Unidas para América Latina, Caribe y Norteamérica, Javier Cortés; el diputado general de Álava, Ramiro González, y las consejeras vascas Estefanía Beltrán de Heredia, Beatriz Artolazabal y María Jesús San José.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

GOSLING -San Sebastián- Ryan Gosling y Claire Foy son las estrellas de la cuarta jornada del Festival de San Sebastián, al que acuden para presentar "First Man", un filme de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong y la llegada del hombre a la luna.

CHALAMET -San Sebastián- Timothée Chalamet, el encantador Elio de "Call me by your name", se convierte en el hijo drogadicto de Steve Carrell en "Beautiful Boy", la única cinta estadounidense a concurso en la sección oficial de San Sebastián, dirigida por Felix Van Groeningen.

