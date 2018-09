"Girl", la determinación y fragilidad de una adolescente transexual

San Sebastián, 23 sep (EFE).- La determinación y la vulnerabilidad conviven en la joven protagonista de "Girl", la ópera prima del director belga Lukas Dhont presentada hoy en el Festival de San Sebastián, un filme sobre una adolescente que nació niño y cuyo empeño es convertirse en bailarina y transformar un cuerpo en el que se siente atrapada.

Dhont indaga en la relación de su heroína, Lara, con su entorno y a la vez consigo misma, en "un diálogo masculinidad-feminidad" que ha tenido "siempre presente" en sus otros trabajos, cortometrajes en los que ha tocado temas como "la danza, la transformación y la identidad", según explica en una entrevista con EFE.

"Esta película es una colección de todo los que me ha ido interesando hasta ahora", señala el realizador, nacido en 1991, que ganó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el último Festival de Cannes, donde el filme se alzó también con el premio Fipresci de la crítica internacional y donde Víctor Polster se hizo con el premio a la mejor interpretación en la sección Un Certain Regard por su papel de Lara.

Dhont pensó por primera vez en esta historia cuando en 2009 leyó en un periódico que una chica de 15 años que había nacido chico, recién graduada en un instituto católico, quería ser bailarina por encima de todo, "de las consideraciones y apreciaciones de los demás".

"Me llamó la atención su audacia, ver a esa chica tan valiente que tenía tan claro lo que quería hacer", afirma el director belga, que se reunió luego con la protagonista de la noticia, aunque en el guion se aleja de la vida real de esa joven para entrar de lleno en la ficción.

"Ella no quería tener ningún tipo de relación íntima, quería esperar a la operación de cambio de sexo, me dijo. A mí me interesaba la relación del personaje con su propio cuerpo y ese fue el germen de la película", precisa.

Cuando tenía ya 30 páginas escritas contactó con Angelo Tijssens, autor teatral y director de la compañía Ontroerend Goed, que ha viajado con él a San Sebastián, con quien finalmente dio forma al guion de "Girl" y con el que trabaja ahora en el texto de su próximo largometraje, que va a coger "otro rumbo".

Quien no tiene deseos de ponerse de nuevo tras la cámara es Victor Polster, elegido en un casting al que acudieron medio millar de candidatos tras "un flechazo instantáneo".

"Él solo se presentaba como bailarín, pero sobresalió desde el primer momento. Ahora tiene 16 años y lo que quiere es seguir bailando", dice Dhont del protagonista de su película, excelente en una interpretación que se apoya también en la magnífica del actor Arieh Worthalter, el padre de una familia donde no existe la figura materna.

Los premios de Cannes y el buen recibimiento de la crítica les abre ahora puertas que antes estaban cerradas. Para Dhont y Tijssens, el "mayor lujo" es contar con tiempo para poder escribir su próximo guion "sin precipitaciones".

Asegura que "aún es muy pronto" para sentirse "asustado" por su nuevo largometraje cuando aún no se ha puesto "manos a la obra" y cuando además aún no se ha estrenado "Girl".

En España llegará a las salas comerciales el próximo 28 de septiembre, antes que en su país, donde se estrenará el 9 de octubre.

Hoy, tras la presentación en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, donde se proyectan los títulos de la sección Perlas, el público ha dedicado un largo aplauso a esta "Girl" decidida, que tras una tozuda capacidad de sacrificio, esconde también una lógica fragilidad.