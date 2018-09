Mendia: El PSE no estará en pactos que inoculen el virus de la inestabilidad

San Sebastián, 22 sep (EFE).- La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado hoy en Eibar (Gipuzkoa) que su partido no estará "en pactos que inoculen el virus de la inestabilidad y pongan en peligro la economía", al tiempo que ha advertido de que los socialista nos serán "comparsas" en la reforma del Estatuto que proponen PNV y EH Bildu.

Según informa el PSE-EE en una nota, Mendia ha hecho esta reflexión durante el acto de inauguración del Archivo del Socialismo Vasco que ha tenido lugar en la localidad armera y que también ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal.

En su intervención, la líder del PSE-EE se ha referido a la eventual renovación del Estatuto vasco para advertir de que su partido no estará presente en "pactos que siembren incertidumbres sobre la condición ciudadana, en los que se inocule el virus de la inestabilidad y que pongan en peligro la economía y los derechos que tanto ha costado conquistar".

Tras destacar la apuesta por la "suma entre diferentes", la "certidumbre" y la "convivencia que garantiza el respeto a la pluralidad" que propone su formación, Mendia ha reiterado la "posición clara y nítida" que, según ha recordado, ha defendido el Partido Socialista "en todo el debate de autogobierno".

"Por eso los nacionalismos saben que no vamos a ser comparsas de su proyecto, no vamos a ofrecer coartadas que pretendan aparentar una transversalidad que está en muchas declaraciones pero no en lo que escriben y votan", ha argumentado en referencia al acuerdo de bases para la reforma del Estatuto pactado por el PNV con EH Bildu.

La secretaria general del PSE-EE ha demandado además "el cumplimiento leal de los pactos que se firman", en alusión al pacto de Gobierno que mantiene en el Ejecutivo vasco con el PNV, al tiempo que ha reivindicado el "legado" del socialista Ramón Rubial y "su papel al frente del Consejo General Vasco hace 40 años".

"Qué mejor forma de definir un proyecto de país que como lo hizo él: el espacio en el que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, puedan sentirse protegidas. Qué mejor proyecto que el que el lideró, como primer lehendakari, el que concilió distintas sensibilidades para preparar a esta tierra a asumir nuevas responsabilidades, a sembrar lo que fue y es nuestro autogobierno", ha señalado.

Mendia ha recalcado asimismo que el autogobierno debe servir para garantizar la "igualdad" de las mujeres, la "dignidad" en el empleo, el impulso económico, los servicios públicos y la protección social.