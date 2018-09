Louis Garrel convence al Zinemaldia con "Un hombre fiel", escrita con Carrier

San Sebastián, 22 sep (EFE).- El actor y realizador francés Louis Garrel ha presentado hoy en San Sebastián su segundo largometraje, "Un hombre fiel", escrito a cuatro manos con el mítico guionista Jean Paul Carrier, donde las mujeres "deciden y mandan y los hombres son elementos a los que llevan, a veces, como un balón de fútbol".

La película de Garrel, protagonizada por él mismo y por las actrices Laetitia Casta y Lily Rose Deep, es un juego de tríos constantes organizados por una voz en off en un ejercicio, ha explicado Carrier en una rueda de prensa, que a sus 87 años y más de cien guiones en su haber, nunca había hecho.

"Garrel es hombre muy talentoso, bastante hermoso -ha dicho el veterano guionista, provocando las risas del Kursaal-, decente, un amigo muy fiel y del que me fío mucho. Hemos trabajado tratando de olvidar nuestra diferencia de edad (87, Carrier, 35, Garrel). Hemos hecho lo necesario para reunir dos experiencias tan diversas", ha señalado.

Garrel, hijo del director Filippo Garrel con el que trabajó Carrier y admirador del guionista desde que era pequeño, se ponía nervioso cada vez que mostraba lo que escribía al maestro:

"Él odia el melodrama y a mi me encanta, yo escribía algo y el llegaba lo borraba y escribía cosas mejor que yo. A mi me parecía seco y trataba de convencerle. Él respondía: son cosas que son hechos, no hay pausas sentimentales".

Así, la película sigue la vida de una poderosa mujer que ama a dos hombres, Mariana (Casta), que es quien lleva las riendas de su vida y de la de ellos; junto a ella, su cuñada Eve, que era una niña cuando los tres jóvenes mantenían una relación abierta, locamente enamorada del amigo de su hermano.

"Para mi es un placer ver a dos mujeres que mandan, que deciden todo, mientras los hombres solo son elementos. Yo he tenido la fantasía a veces de no tomar decisiones, de dejarte llevar, y es que a estos les llevan como si fueran un balón de fútbol o un globo", ha comentado Garrel.

El francés ha confesado que siempre quiso a Deep y a Casta en los papeles principales.

Según ha explicado Deep, su personaje, la hermana de Paul, el marido de Mariana que nunca aparece y muere en la segunda escena, experimenta una evolución de niña a mujer "en la que se da cuenta de su capacidad de convertir sus sueños y deseos en realidad".

"Es muy interesante ver esa transición, hay mucha fuerza en la palabra 'mujer' y eso es lo que me han encantado del personaje, la urgencia que tenia a la hora de expresarse", ha dicho la actriz imagen de Chanel y musa de Karl Lagerfeld.

Casta, por su parte, ha explicado que tuvo que bregar con su personaje porque "nunca había visto una mujer así, Mariana me parecía fuerte y radical, capaz de tomar decisiones. Tuve que meterle mucho corazón, tenia miedo que resultara muy dura".

El guionista ha dicho que para él "cualquier película es una experiencia nueva, no existe el antes ni trato de copiar o rehacer algo que he hecho antes, por ejemplo -apunta Carrier- jamás en mi vida he usado voz en off.

El actor y director destaca de su película que deja muchas cuestiones en el aire que debe resolver, o no, el espectador: cuestiones como quién es el padre biológico del hijo de Mariana, o si el médico es gay (una broma del guión). "La sociedad hoy ha cambiado tanto que esas cosas dan lo mismo", ha añadido.

Carrier ha desvelado que empezaron el guion sin saber a dónde irían, "haciendo lo posible por sorprendernos a nosotros mismos Finalmente no hay una imagen en la película que sobre, todas son necesarias".

"Lo único que puedo decir es que yo no podría escribir un guion sin la posibilidad de una sonrisa; sin la posibilidad de reirse no seria la misma película", sentencia el escritor.

El guionista ha accedido a aconsejar a otros que, como él, aspiren a escribir obras maestras: "Asegúrate de que tienes el talento, no todo el mundo lo tiene y no hay que avergonzarse; luego tienes que trabajar, porque si no lo mereces, estas perdido. Y tienes que rellenar hojas aunque nunca sean utilizadas".

"El don sin la técnica es una cosa baldía, el trabajo es absolutamente necesario todos los días. Y también aprende a usar el mundo que te rodea, y el que tienes dentro de ti. Cuando escribes una buena obra, el mundo está hecho para ti", ha resumido.

La película compite en Sección Oficial por la Concha de Oro.