Darín inaugura mañana un festival de San Sebastián plagado de estrellas

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Leyendas del cine como Danny de Vitto, Judi Dench o Juliette Binoche y estrellas con legiones de "fans" como Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper se darán cita en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que arranca mañana con Ricardo Darín abriendo la sección oficial.

El relevo generacional estará representado en nombres como la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, la actriz e imagen de Chanel Lily-Rose Depp; Timothée Chalamet, lanzado a la fama por "Call me by your name" (2017); o Mia Goth, nueva musa del terror.

El argentino Darín, que el año pasado recogió el premio Donostia por su trayectoria, dará el pistoletazo de salida con "El amor menos pensado", una radiografía del amor a largo plazo con la que debuta en la dirección Juan Vera, productor de títulos como "El hijo de la novia" de Juan José Campanella o "Elefante blanco" de Pablo Trapero.

Es la única candidata cien por cien latinoamericana de una sección oficial dominada por el cine de autor europeo y asiático y que cuenta también con los esperados nuevos trabajos de directores españoles que ya obtuvieron la Concha de Oro en el pasado.

Es el caso de Carlos Vermut, que ganó en 2014 con "Magical Girl" y ahora presenta "Quién te cantará", un melodrama sobre la identidad con Najwa Nimri en la piel de una cantante amnésica.

Y de Isaki Lacuesta, que se llevó el máximo premio del certamen en 2011 gracias a "Los pasos dobles" y regresa a la competición con "Entre dos aguas", un filme que propone al espectador el reencuentro con los personajes de "La leyenda del tiempo", una década después, con la misma fórmula a caballo entre ficción y realidad.

En ese fértil terreno se ubica también lo nuevo de Icíar Bollaín, "Yuli", un filme sobre la vida del bailarín cubano Carlos Acosta. E incluso Rodrigo Sorogoyen, ya que "El Reino", con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie al frente, no puede negar su inspiración directa en la trama Gürtel y el caso Bárcenas.

Los españoles tendrán enfrente a autores consagrados y habituales de los grandes festivales como la francesa Claire Denis, que compite por la Concha con su primera y arriesgada incursión en la ciencia ficción, "High Life", un filme protagonizado por Robert Pattinson, Juliette Binoche y Mia Goth, quienes se dejarán ver por la alfombra roja.

O el filipino Brillante Mendoza, que apuesta por el cine negro en "Alpha, the right to kill".

Más "glamour" traerán Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, estrellas, junto al propio Louis Garrell, del segundo largometraje como director del que fue el Theo de "Los soñadores" de Bertolucci, una comedia intelectual titulada "Un hombre fiel".

Y Timothée Chamalet, que tras descubrir el primer amor en "Call me by your name" se convierte en el hijo drogadicto de Steve Carell en la estadounidense "Beautiful Boy", un drama familiar dirigido por Felix Van Groeningen ("Alabama Monroe").

Otras aspirantes a la Concha de Oro son la británica "In Fabric", de Peter Strickland; "Rojo", del argentino Benjamin Naishtat; "Visión" de la japonesa Naomi Kawase; la noruega "Blind Spot", de Tuva Novotny; la china "Baby" (Liu Jie); la suiza "The Innocent" (Simon Jaquemet); la austríaca "Angelo" (Markus Schleinzer); "The Black Book", coproducción francoportuguesa dirigida por la chilena Valeria Sarmiento; y la coreana "Illang: la brigada del lobo" (Kim Ji-Woon).

El palmarés lo decidirá un jurado encabezado por el director de "Entre copas" y "Nebraska", Alexander Payne.

En proyección especial, fuera de concurso, se verá "Tiempo después", de José Luis Cuerda, que retoma el espíritu de la mítica "Amanece que no es poco", y el documental vasco "Dantza", de Telmo Esnal.

La reina del cine británico y ganadora de un Oscar Judi Dench, el actor, productor y director estadounidense Danny de Vitto y el director japonés Hirokazu Kore-eda serán los grandes homenajeados este año con el Premio Donostia a sus trayectorias.

Bradley Cooper viajará a San Sebastián para presentar su debut como director, "A star is born", que también ha coescrito y producido y que coprotagoniza junto a Lady Gaga. Y Ryan Gosling, junto a Claire Foy ("The Crown"), vendrán con lo nuevo de Damien Chazelle, "First Man", un relato sobre el viaje a la luna de Neil Armstrong. Ambas forman parte de la sección Perlas.

Por otro lado, por segundo año consecutivo, las plataformas de televisión se hacen un hueco en el certamen donostiarra, donde podrán verse novedades de Movistar+ como "Arde Madrid", una serie de Paco León sobre el paso de Ava Gardner por esta ciudad, o "Gigantes", lo nuevo de Enrique Urbizu.

Además, Netflix ha colado un filme en la competición oficial, la coreana "Illang: la brigada del lobo", y en Perlas, la flamante ganadora de Venecia, "Roma", que presentará el propio Alfonso Cuarón.

Durante esta 66 edición, el Zinemaldia se adherirá a la carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine, una iniciativa presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, en un acto al que asistirán el director José Luis Rebordinos, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.