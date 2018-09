La ONCE estrena en San Sebastián su nuevo modelo de quiosco más accesible

San Sebastián, 19 sep (EFE).- La ONCE ha estrenado hoy en San Sebastián uno de sus nuevos quioscos, un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y consumos y más cercano al público.

Estos nuevos equipamientos han sido presentados en un acto en la capital donostiarra en el que han participado el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y el director de la ONCE en Gipuzkoa, Miguel Ángel Aizpurua.

El nuevo quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.

Estos modelos disponen de un espacio para poder dejar al perro guía y de una rampa fija de acceso para aquellos vendedores que se mueven en silla de ruedas.