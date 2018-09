"Mecanografiak" reúne relatos de Harkaitz Cano con "visión de conjunto"

San Sebastián, 19 sep (EFE).- "Mecanografiak" es el título de un nuevo libro que recoge casi una treintena de relatos de Harkaitz Cano que la escritora Irati Jiménez ha seleccionado entre sus preferidos, pero con los que ha buscado dar una "visión de conjunto" de lo que el autor guipuzcoano ha escrito en sus 25 años de dedicación a la literatura.

Los seguidores de Cano podrán encontrar en esta antología algunos escritos inéditos y menos conocidos, y a quienes nunca lo hayan leído les ofrece un "menú de degustación" para acercarse a este autor, según ha explicado hoy Jiménez en una rueda de prensa en San Sebastián en la que ha comparecido junto al propio escritor y al editor Mikel Soto.

"Mecanografiak" (Txapalarta) es un juego de palabras entre el apellido de Cano y el título de un libro que publicó en los años 90, "Autobiografiak", biografías inventadas de personajes reales. Recoge todo tipo de relatos, una mezcla de géneros que van desde las ficciones más realistas a las más fantásticas.

Además de piezas de las narraciones más famosas del escritor, Jiménez ha elegido otras más difíciles de encontrar, como las aparecidas en prensa o una editada por la Fundación Athletic, "Zitagolak", en el que propone "qué pasaría si en los mundiales de fútbol la literatura nacional de cada país ocupara un lugar que no suele ocupar normalmente".

"He sido muy fan de Harkaitz Cano desde que leí unas colaboraciones veraniegas en el diario 'Egunkaria' y me encontré a un escritor con el que compartía mucho una pasión lectora muy particular, un escritor muy lúdico, que se divertía mucho escribiendo, y le he seguido leyendo desde entonces", ha destacado Jiménez.

A Cano, hallarse frente a una recopilación de más de dos décadas le ha producido impresiones diferentes, de reconocer lo que había escrito a haber olvidado por completo algunas de esas páginas, todo ello relacionado con "una sensación de extrañamiento".

No reniega de ninguno de esos relatos, los ve más como "cruces de caminos", desvíos que tomó en algún momento y luego abandonó.

Además, no es partidario de hacer "categorizaciones" sobre la propia obra, ya que piensa que la percepción no es siempre la misma y puede volver a cambiar con el tiempo.

Ha señalado que dejó a Irati Jiménez "total libertad" para hacer la selección de esta antología, que comienza con "Argentinar lotsatia" e incluye cuentos como "Atenas 2004", "Cesare Pavese", Safaria", "Erroma", "Bueltako ogia" y "Nondik-ser".

Sí le hizo una sugerencia, la de excluir un relato "por reiterativo", que ella aceptó y dejó finalmente fuera del libro.