Martínez : PNV y EH Bildu no se atreven a ir adelante

San Sebastián, 19 sep (EFE).- El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha señalado hoy que EH Bildu y PNV "por mucho que hayan acordado" unas bases en la ponencia de autogobierno "no se atreven a ir adelante" porque saben que la sociedad vasca "no entendería un Estatuto que no consiga más adhesiones que el de 1979".

En una entrevista en Onda Vasca, Martínez ha subrayado que el resto de partidos "no tienen capacidad de vetar" esos acuerdos porque entre PNV y EH Bildu conforman la mayoría del Parlamento Vasco.

"Cuando una entente justifica constantemente su no avance en que otros le ponen vetos cuando numéricamente es imposible" se pone de manifiesto, a juicio de Martínez, que "no se quiere se decir la verdad o trasladar la realidad y que por mucho que hayan acordado no se atreven a ir adelante".

Tras remarcar que las bases "no le gustan", el dirigente de Podemos Euskadi ha considerado que para conseguir "más adhesiones" hay que "moverse", "hay que mojarse y no hay que ir a las esencias, que son los acuerdos con el que , en cuestión de territorialidad, es el más cercano. Hay que tratar de ver la diferencia y de incluirla que es de lo que se trata en un Estatuto".

Preguntado por los tres junteros de Gipuzkoa imputados por presuntos delitos de "coacciones" y de "revelación de secretos" contra una compañera de grupo, Martínez ha reconocido que es una situación "muy preocupante" y ha explicado que "esta tarde" se reúne la ejecutiva de partido para tomar una decisión al respecto.