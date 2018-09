Gurpegui asegura la continuidad de la fiesta de DJs en la Semana Grande 2019

San Sebastián, 19 sep (EFE).- El concejal de Actividades Festivas de San Sebastián, Alfonso Gurpegui, ha manifestado hoy "la intención" de "seguir adelante" con la fiesta de DJs en la Semana Grande de 2019, "en el Kursaal o en otro lugar", porque el problema de las agresiones sexuales "no está vinculado a los espacios" sino a "las actitudes machistas".

Gurpegui ha hecho estas declaraciones en el Ayuntamiento en el acto de entrega de diplomas a los participantes en la III Muestra Aste Nagusia de Jóvenes DJ's de la pasada Semana Grande donostiarra, una actividad que se vio empañada por los casos de abusos y agresiones sexuales a mujeres.

La Junta de Portavoces del consistorio decidió el pasado 18 de agosto suspender la última sesión de la fiesta musical de DJs que se había celebrado durante el resto de la semana en las terrazas del Kursaal, debido a que fue "en el contexto" de dicho evento -según declaró el alcalde, Eneko Goia- en el que se situaron varias denuncias, entre ellas, la más grave, por una presunta violación a una menor la madrugada del día anterior en la playa de la Zurriola.

El edil socialista ha dicho que la cuarta edición de la muestra de DJ's se celebrará el año que viene en el mismo lugar o en otro, ya sea con el mismo formato y horario u otros distintos, porque el evento permite difundir "la producción y creación musical juvenil donostiarra" y "la experiencia ha sido buena".

"La reflexión" sobre el replanteamiento de esta actividad que acordó la Junta de Portavoces en el final de las fiestas "debe superar los espacios", ha opinado Gurpegui, porque "las agresiones sexuales no son un problema vinculado a espacios" sino a "actitudes machistas", que es sobre las que hay que trabajar para "combatir y erradicar".

Por su parte, Diego Fontoba, uno de los DJ participantes en la muestra del Kursaal, ha coincidido en señalar que "el concepto" de la fiesta "está bien planteado" y que los abusos o agresiones a chicas no dependen "del sitio" pues se trata de "un problema sociológico, del comportamiento de algunas personas que, en verdad, son un porcentaje muy pequeño".

También Javi Bujeda, el último joven que iba a pinchar discos en la muestra de las terrazas del Kursaal pero no llegó a hacerlo por la cancelación de la última sesión, ha reconocido que para él "no fue una buena noticia" que se suspendiera la actuación, ha considerado que lo ocurrido "no tiene que ver" con el lugar de celebración y se ha mostrado partidario de "denunciar y no tolerar" este tipo de comportamientos.