Mendia: el PP tendrá que explicar por qué dice que no a los presupuestos

San Sebastián, 18 sep (EFE).- La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha señalado hoy que el PP "tendrá que explicar por qué ha aprobado religiosamente todos los presupuestos" y este año "dice que no" porque, según ha considerado, "no ha cambiado nada salvo" que esa formación "no gobierna en Madrid".

En una entrevista en Onda Vasca, Mendia ha señalado que "está segura" de que el Gobierno Vasco "no ha arrojado la toalla" y hay "voluntad de alcanzar acuerdos" para aprobar las cuentas de 2019 pero ha indicado que "quienes tendrán que dar más explicaciones son los grupos parlamentarios".

En ese sentido ha señalado que si "EH Bildu estaba dispuesta de decir al PNV 'quítate el socio que entro yo en el gobierno'" por "sus causas soberanistas", puede entrar "también en los acuerdos por políticas sectoriales".

Mendia ha "tendido la mano" a los grupos parlamentarios de EH Bildu, Podemos y PP en el Parlamento Vasco con los que "muchas veces coinciden votando", ha reconocido.

Preguntada si Euskadi está en riesgo de encontrarse en una situación como la de Cataluña tras las bases acordadas entre PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno, ha indicado que "queda recorrido todavía".

Ha reiterado que en los términos actuales "no hay resquicio" para que el PSE entre en ese pacto.

"Hay muchas cosas" que unen a los socialistas con sus socios de gobierno, asuntos en los que se podría "encontrar un espacio de acuerdo, pero lamentablemente hay una visión de una Euskadi unívoca, nacionalista y soberanista que excede lo que es la Euskadi actual", ha asegurado.

Ha reconocido que PNV y EH Bildu "tienen mayoría en el Parlamento Vasco para seguir al final", pero es algo que "les compete a ellos" decidir "si tienen la mayoría social para ello".