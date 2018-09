El BCBL avanza en la investigación sobre la actividad cerebral en la lectura

San Sebastián, 18 sep (EFE).- El Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián ha demostrado la existencia de dos zonas cerebrales básicas implicadas en la lectura.

Según ha informado hoy el BCBL en un comunicado, la importancia de esta investigación radica en que la actividad cerebral relacionada con la lectura es todavía uno de los grandes retos para la comunidad científica.

De hecho, uno de los puntos de debate radica precisamente en la función que realiza la parte del cerebro que resulta imprescindible para leer, la denominada área visual de las palabras.

El estudio del BCBL revela que el área visual de las palabras está dividida en dos partes con funciones diferentes, una perceptual y la otra, léxico-semántica.

Kepa Paz-Alonso, director del trabajo, en el que también han tomado parte Garikoitz Lerma-Usabiaga, y el director científico del BCBL Manuel Carreiras, han explicado que para hacer el estudio sometieron a un centenar de personas a las técnicas de resonancia magnética funcional y estructural más actuales.

Los resultados de la investigación, que se ha desarrollado durante más de tres años, han sido publicados en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).