Asier Garitano lamenta la falta de "solvencia" de su equipo en los dos goles

San Sebastián , 15 sep .- El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, se ha mostrado este sábado "fastidiado" con la derrota ante el Barcelona (1-2), ha lamentado la poca puntería de sus jugadores y ha considerado que a su equipo le ha faltado "solvencia" en los dos goles de su rival.

"No hemos tenido el acierto necesario o el rival ha hecho buenas paradas. Que te haga gol el Barcelona es normal, pero que lo hagan en los córneres me ha dolido mucho", ha reconocido Garitano, que ha calificado de "justa" la derrota realista porque "el fútbol es eso, no sólo el juego, sino también las disputas, el talento defensivo, las segundas jugadas".

Ha rechazado que la Real haya perdido este choque por "pequeños detalles", ya que a su juicio "la diferencia entre un equipo muy grande y otro no tanto son precisamente los detalles que exigen ser solvente y vivir esas situaciones mucho más".

Garitano ha insistido en su idea de solvencia y ha asegurado estar convencido de que la Real debe de conseguirla si "quiere competir con los mejores", aunque también ha visto cosas positivas como el ambiente vivido en un estadio de Anoeta, prácticamente lleno, que puede "dar muchos puntos en el futuro".

Garitano entiende que, a pesar de la derrota, "se ha dado un gran paso" y ha negado que haya diferencias entre "lo que pasa ante equipos como el Barcelona o que enfrente esté el Leganés", por lo que ha reiterado su planteamiento de ser más sólidos para evitar situaciones como las que se han producido en el partido contra el equipo catalán.

Por último, ha justificado el cambio del líder de su equipo en el centro del campo, Asier Illarramendi, pues tenía una tarjeta y "estaba en peligro su continuidad", algo que ha querido evitar para "no jugar con uno menos en los últimos minutos cuando el Barcelona crea muchas situaciones de peligro".