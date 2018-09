Itxaso lanza la campaña al postularse como candidato del PSE en Gipuzkoa

San Sebastián, 14 sep (EFE).- El diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha anunciado hoy su candidatura a las primarias del PSE-EE para elegir al aspirante a diputado general en las elecciones de mayo de 2019.

Itxaso ha comparecido acompañado de su equipo, conformado entre otros por los actuales diputados forales socialistas José Ignacio Asensio y Marisol Garmendia, para anunciar que aspira a encabezar de nuevo la candidatura socialista avalado por la gestión de estos últimos tres años y con el reto de ampliar consensos que eviten que Gipuzkoa apueste por la concentración de fuerzas nacionalistas.

En este sentido, ha presentado al PSE como la "garantía" de que en Euskadi no se reproduzca el clima de tensión social que se vive en Cataluña.

El diputado deberá formalizar su candidatura entre el 21 y el 23 de septiembre y después tendrá que recoger avales hasta el 5 de octubre. Deberá lograr el respaldo de un mínimo del 3 % del censo elaborado por el partido y un máximo del 6 %.

Una vez proclamado, en el caso de que no se presente ninguna otra candidatura, se convertirá en el candidato del partido sin necesidad de que la militancia vote.

El aspirante ha explicado que da el paso con la intención de "ganar" tras comprobar que su equipo ha logrado ejecutar la mayor parte del programa con el que se presentó, con hitos como la construcción del centro de gestión de residuos, el inicio de la regeneración de Pasaialdea o la integración de Renfe en el sistema tarifario Mugi.

Durante estos tres años, los socialistas han logrado, en opinión de Itxaso, que el Gobierno foral "se centrase en lo importante" y su papel no ha sido únicamente garantizar la estabilidad, "que no sirve si no es para mejorar".

Convencido de que en Gipuzkoa existe una mayoría de izquierdas, el candidato aspira a ampliar los actuales consensos en esa dirección y evitar, al mismo tiempo, que el nacionalismo derive hacia una concentración de fuerzas que pueda llevar al territorio a un escenario similar al de Cataluña.

"Hoy Cataluña es una sociedad más pobre y enfrentada. En Gipuzkoa hemos sufrido muchos años de división y enfrentamiento y es una frivolidad y un sinsentido volver atrás", ha considerado Itxaso, quien ha agregado que la gran mayoría "piensa de esa manera", aunque "las declaraciones del PNV de Gipuzkoa demuestran que aquí la garantía para que los errores de Cataluña no se repitan es el PSE".

Itxaso ha citado algunos de los retos a los que se enfrenta Gipuzkoa, como el del "suicidio demográfico" que se está produciendo en una provincia que es la "más envejecida de Europa", una cuestión que requerirá, ha explicado, una mirada nueva sobre la inmigración, que debe verse como "una oportunidad".

Otro de los ejes de su campaña será la igualdad, "que no empieza ni acaba el 8 de marzo", sino que debe trabajarse a diario en valores como la "conciliación, el respeto y la integración".

"La igualdad hace posible que todas y todos tengamos acceso a los mismos servicios públicos (sanidad, educación...), que tengamos derecho a expresarnos y manifestarnos libremente, que se nos trate igual y no se nos discrimine", ha expresado el diputado.