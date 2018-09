La Semana de Terror de San Sebastián exhibirá la última película de Von Trier

San Sebastián, 13 sep (EFE).- La polémica última película de Lars Von Trier, "The House that Jack Built", se exhibirá en la próxima edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que inaugurará el próximo 27 de octubre el filme "Overlord".

La película de Von Trier, cuyo estreno en los cines comerciales se espera para noviembre, fue proyectada fuera de concurso en el último Festival de Cannes, donde levantó la esperada polvareda y la indignación de unos cuantos espectadores que optaron por abandonar la sala.

El filme narra la historia de un asesino en serie encarnado por Matt Dillon que ve cada crimen como una obra de arte. La narración adopta el punto de vista del asesino e incluye escenas de violencia muy explícita, hasta el punto de que el propio autor, durante su presentación en Cannes, admitió que la película "por supuesto que es una provocación".

Bruno Ganz y Uma Thurman, que encarna a una de las víctimas, acompañan en el reparto a Dillon en esta última película del controvertido realizador danés.

La Semana ha informado, en un comunicado, de que se inaugurará con la película "Overlord", la última producción de J.J. Abrams, dirigida por el australiano Julios Avery, quien debutó en 2014 con "Son of a Gun".

La película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un grupo de soldados estadounidenses en misión en Normandía que, además de enfrentarse a soldados nazis, se encuentran con unas sanguinarias criaturas fruto de los experimentos llevados a cabo por los alemanes.

Este filme, con guión de Billy Ray ("Capital Phillips", "El secreto de una obsesión") y Mark L. Smith ("El renacido", "Martyrs"), es una de las últimas producciones de J.J. Abrams, responsable de las últimas películas de la saga de "Star Wars", "Star Trek", "Misión Imposible" y "Cloverfield" y de célebres series como "Perdidos" y "Westworld".

Además de estas dos películas, la Semana proyectará las obras "Abrakadabra", de Luciano y Nicolás Onetti; "El año de la plaga", de Martín Ferrera; "Border / Gräns", del iraní Ali Abbasi; "The Dark", de Justin P. Lange; y Ghostland, de Pascal Lugier.

También podrán verse en este festival la última película del japonés Shinsuke Sato, "Inuyashiki"; el filme de Panos Cosmatos con Nicolás Cage titulado "Mandy"; y la coproducción entre Argentina, Francia y Chile "Muere, monstruo, muere", firmada por Alejandro Fadel.

"One Cut of the Dead", de japonés Shinichiro Ueda; y "Verano del 84", de François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell, completan el avance de la programación de la Semana.